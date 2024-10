LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Chiffre d'affaires de 7,1 M EUR au premier trimestre 2025 (en intégration globale )

Chiffre d'affaires de 7,1 M€ au premier trimestre 2025 (en intégration globale [1] )

Des développements solides en cours de déploiement sur cet exercice

Pontpierre, France, le 24 octobre 2024 - FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d'énergies bas carbone, dévoile un chiffre d'affaires de 7,1 M€ pour le premier trimestre de l'exercice 2025 clos au 30 septembre 2024 ( 5 M€ en utilisant la méthode de mise en équivalence de l'entité Drin Energija , détenant Petjnik, notre ferme solaire en opération avec une capacité installée de 45 MW).

Des projets innovants en cours de déploiement

Le chiffre d'affaires de notre production d'électricité s'élève à 3,6 M€, en dépit d'un contexte de normalisation des prix de l'énergie. Grâce à une gestion proactive de notre portefeuille, une partie significative de notre production pour l'exercice en cours a été sécurisée à ce jour à des prix compétitifs (environ 110 €/MWh) afin d'assurer la croissance future de notre chiffre d'affaires.

FDE se concentre également sur le déploiement de nouvelles cogénérations dans les Hauts-de-France et en Belgique et la mise en service de notre troisième centrale photovoltaïque d'une capacité de 5,8 MWc, à Engene en Norvège , prévue d'ici la fin de l'année. Ces projets sont des jalons clés dans notre stratégie de développement durable.

Une reprise prometteuse de l'activité gaz

L'activité de production de gaz, bien que temporairement impactée par des contraintes d'infrastructure imposées par le gestionnaire de réseau, GRTgaz, repart. L'injection sur le réseau GRTgaz a en effet repris fin octobre , et nous poursuivons les procédures juridiques en cours pour demander réparation des pertes passées.

Des perspectives de revenus renforcées par nos filiales en Europe

Notre récente acquisition de Greenstat a déjà généré plus de 1,0 M€ de revenus contributifs sur ce trimestre .

Par ailleurs, la production solaire sur le site de Petjnik, avec des prix sécurisés, a généré, seule, 2,1 M€ de revenus ce trimestre (reconnu seulement en intégration globale), démontrant ainsi notre engagement envers une transition énergétique profitable et durable.

Engagement vers des objectifs ambitieux

Dans le cadre de nos initiatives innovantes dans le domaine du Gaz Naturel Renouvelable (GNR) et du Bio-CO 2 , FDE se prépare à installer une nouvelle unité de production à Stavanger, visant une production de 100 GWh par an dès fin 2025 . Plusieurs autres projets de taille similaire dont trois en Norvège sont en cours d'instruction afin de pouvoir répondre à la demande croissante en Gaz Naturel Renouvelable.

De plus, notre filiale Greenstat progresse rapidement sur son projet de production d'hydrogène renouvelable à Agder , entièrement détenu par Greenstat. La première phase de 20 MW d'électrolyseurs sera mise en service d'ici la fin du second semestre 2026, soutenue par une subvention de 148 MNOK d'ENOVA, couvrant près de 40 % de l'investissement total. Une seconde tranche de 40 MW est également prévue pour 2027, positionnant ainsi Greenstat parmi les leaders des énergies bas carbone en Europe.

FDE réitère ainsi ses objectifs 2030 de chiffre d'affaires annuel de plus de 175 millions d'euro, un EBITDA supérieur à 85 millions d'euros, combinés à plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO 2 eq par an.

Prochain RDV :

Présentation des résultats annuels de l'exercice 2024 : le 28 octobre 2024 à 16h

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro.

[1] Intégration globale de Drin Energija, détenue à 49,5% par Greenstat (documentation en cours de formalisation dans le cadre des dispositions d'IFRS 10)