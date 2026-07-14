LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité
Pontpierre, France, le 13 juillet 2026 – La Française de l'Énergie (Euronext : FDE – ISIN : FR0013030152), producteur d'énergies locales bas carbone, déclare qu'au titre du contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2026 :
- 1,815 titres
- 104,479.95 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
- Achat : 7,363 titres pour un montant de 274,613.45 EUR et 285 transactions
- Vente : 7,252 titres pour un montant de 273,009.60 EUR et 357 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1,704 titres
- 87,406.61 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Prochain RDV :
Publication du chiffre d'affaires annuel le 21 juillet 2026 après la clôture des marchés
La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME
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À propos de La Française de l'Énergie (FDE)
FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuit court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://wwws.francaisedelenergie.fr/ https://www.linkedin.com/company/francaise - de - l'energie
- SECURITY MASTER Key : mGdsZ5abZ2uWymlsasibmJZqbW9nlGSZaGWYyZVplJmbZ26Wx2uWmZXKZnJql21t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99287-cp-semestriel-contrat-de-liquidite-s1-2026.pdf
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