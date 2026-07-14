LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Pontpierre, France, le 13 juillet 2026 – La Française de l'Énergie (Euronext : FDE – ISIN : FR0013030152), producteur d'énergies locales bas carbone, déclare qu'au titre du contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2026 :

1,815 titres

104,479.95 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Achat : 7,363 titres pour un montant de 274,613.45 EUR et 285 transactions

Vente : 7,252 titres pour un montant de 273,009.60 EUR et 357 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1,704 titres

87,406.61 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochain RDV :

Publication du chiffre d'affaires annuel le 21 juillet 2026 après la clôture des marchés

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME







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