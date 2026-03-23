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La Française de l'Energie annonce le succès du forage PTH-2 dédié à l'hydrogène naturel
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 18:10

La Française de l'Energie, producteur d'énergies locales bas carbone, annonce l'achèvement réussi du forage profond PTH-2, réalisé dans le cadre du programme de recherche REGALOR II. Le groupe confirme la présence importante d'hydrogène naturel dans le sous-sol mosellan, Région Grand Est.

Le forage du puits PTH-2 a permis d'atteindre l'ensemble des objectifs fixés à une profondeur finale de 3655 mètres :

- confirmer et mieux comprendre les mécanismes de formation de l'hydrogène dissous dans l'aquifère souterrain

- mesurer les paramètres clefs dont la dynamique de formation de cet hydrogène

- collecter les données nécessaires aux futurs travaux de certification en amont d'un éventuel développement industriel

- faire évoluer les sondes de détection vers des outils de production brevetés par FDE et ses partenaires

Ce forage dédié à l'hydrogène, à ce jour le plus profond au monde, a permis de confirmer la présence d'hydrogène naturel sur de nombreux intervalles du bassin sédimentaire.

Au cours de cette nouvelle étape d'exploration, FDE a localisé plusieurs zones de présence d'hydrogène naturel et acquis un ensemble complet de données géologiques afin de mieux comprendre les mécanismes de formation et de migration de cette énergie bas carbone.

Ces travaux pionniers ont permis au groupe de renforcer son expertise et de développer des procédures spécifiques (forage, nettoyage, remontée de garniture, acquisition de données, échantillonnage) destinées à optimiser les futures campagnes d'exploration en France et à l'international.

FDE entend ainsi s'affirmer comme un acteur de référence dans l'exploration et la production d'hydrogène naturel, grâce à son approche standardisée.

Fort de ce succès, FDE lance son programme d'évaluation du potentiel de ses permis sur une zone particulièrement prospective aux Etats-Unis, dans l'Etat du Kansas, où le groupe prévoit de déployer ses outils SYSMOG et SYSPROG dans les forages à venir dès le second semestre 2026.

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