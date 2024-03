La Française AM n'anticipe pas de mouvements notables des marchés financiers après la BCE

(AOF) - Pour François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM, le conseil des gouverneurs de la BCE devrait maintenir ses taux directeurs inchangés lors de la réunion de mars, pour la troisième fois consécutive. L'inflation n'a pas suffisamment baissé à ce stade. Le gestionnaire d’actifs juge probable que l'inflation de base reste supérieure à l'objectif de 2% de la BCE jusqu'en 2026. Dans ce contexte, il pense que le conseil d'administration ne voudra pas réduire les taux d'intérêt trop rapidement, même si la question de savoir à quel moment commencer est débattue.

François Rimeu s'attend à ce que Christine Lagarde garde probablement un ton modéré et réaffirme l'engagement ferme de la BCE à ramener l'inflation vers son objectif de 2%.

Le stratégiste senior souligne que l'économie est plus résistante et l'inflation recule plus lentement que ce qui avait été initialement prévu il y a quelques semaines. Par conséquent, un changement d'orientation de la politique monétaire est moins urgent. La BCE a encore le temps et peut attendre jusqu'en juin.

"Nous n'anticipons pas de mouvements notables des marchés financiers à la suite de la réunion de la BCE", conclut La Française AM.