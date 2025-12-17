 Aller au contenu principal
La FPI hypothécaire Two Harbors profite de l'accord avec l'UWM
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 17:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions de la société d'investissement immobilier Two Harbors Investment Corp TWO.N ont augmenté de 12% mercredi à 11,10 dollars après que le prêteur UWM Holdings

UWMC.N a déclaré qu'il achèterait la société dans le cadre d'un accord de 1,3 milliard de dollars en actions

** Les actions de TWO sont en passe de réaliser leur plus forte hausse quotidienne en plus de deux ans ** Selon l'accord , les actionnaires de TWO recevront 2,3328 actions UWM pour chaque action TWO, soit une valeur de 11,94 $/shr et une prime de ~21% par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) de la société sur 30 jours

** La transaction intervient dans un contexte de consolidation du secteur hypothécaire américain, les prêteurs cherchant à accroître leur taille après que les taux d'intérêt élevés ont réduit l'activité de refinancement et pesé sur les bénéfices

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions de TWO avaient perdu 16% en 2025, donnant à la société une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars

** Les actions de l'UWMC ont chuté de 5,7 % à 4,83 $ le mercredi, prolongeant la perte depuis le début de l'année à environ 18 %. La valeur de marché de la société s'élevait à environ 8 milliards de dollars à la clôture de mardi

