La FPI Fermi, spécialisée dans les centres de données, s'enfonce dans les profondeurs après la publication de son rapport annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de Fermi FRMI.O chutent de ~25% lundi en séance pour atteindre un nouveau record à la baisse après que la société d'investissement immobilier dans les centres de données a publié ses premiers résultats annuels alors qu'elle n'a pas encore obtenu de clients

** Les actions de FRMI tombent à 4,63 $ sur la séance et perdent 18,1 % à 5,06 $, soit une baisse de près de 80 % par rapport au prix d'introduction en bourse d'octobre ** FRMI a déclaré une perte nette de 486,4 millions de dollars, soit 1,13 $/action, en 2025, sa première année d'activité, contre une perte estimée par LSEG à 196,7 millions de dollars, soit 44 cents/action ** En septembre, FRMI avait annoncé une lettre d'intention non contraignante avec son premier locataire sur le site du projet Matador, mais l'accord a été résilié en décembre

** Nous comprenons la question qui préoccupe tous les actionnaires: quand Fermi annoncera-t-elle son premier bail définitif avec un locataire? Notre réponse est restée délibérée et cohérente - nous n'irons de l'avant que lorsque les conditions, le partenaire et la structure du capital répondront aux normes disciplinées en matière de capital et de risque que nous exigeons pour la création de valeur à long terme", a déclaré le fondateur et directeur général Toby Neugebauer dans une lettre aux actionnaires

** FRMI est en "discussions actives avec de nombreux locataires potentiels à différents stades", a déclaré Toby Neugebauer ** La société FRMI, basée à Amarillo (Texas) et cofondée par l'ancien gouverneur du Texas et secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, vise à construire le plus grand complexe énergétique et de données au monde, alimenté par l'énergie nucléaire, le gaz naturel et l'énergie solaire

** Les 10 analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes avec une prévision médiane de 29,50 $ - LSEG