La fortune des milliardaires russes a augmenté de 11% en un an, malgré la guerre et les sanctions-Forbes

La fortune des milliardaires russes a augmenté de 11% au cours de l'année écoulée pour atteindre le chiffre record de 696,5 milliards de dollars (595 milliards d'euros), et ce malgré la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales les plus sévères jamais imposées à une économie majeure, selon Forbes Russie.

Les hommes les plus riches du pays sont tous liés aux vastes réserves de ressources naturelles que la Russie exporte vers les marchés mondiaux depuis des décennies – et leur fortune a augmenté à mesure que les perturbations des flux commerciaux ont fait grimper les prix des matières premières.

Forbes a noté qu'il n'y avait pas de nouveaux noms en tête du classement.

Alexei Mordashov, directeur général de la société d'investissement Severgroup, est, d'après ce classement, le milliardaire le plus riche de Russie, avec une fortune de 37 milliards de dollars, en hausse de 8,4 milliards par rapport au classement de l'année dernière.

Vladimir Potanin, directeur d'Interros et du producteur de métaux Nornickel GMKN.MM , avec une fortune de 29,7 milliards de dollars, a été classé par Forbes comme le deuxième homme le plus riche de Russie.

Vagit Alekperov, ancien directeur de Lukoil LKOH.MM , occupe la troisième place avec une fortune de 29,5 milliards de dollars, tandis que Leonid Mikhelson, directeur général de Novatek NVTK.MM , et sa famille occupent la quatrième place avec une fortune de 28,3 milliards de dollars, selon Forbes.

Autrefois considérés comme parmi les hommes les plus riches de la planète, les milliardaires russes, dont beaucoup ont amassé d'énormes fortunes dans le chaos qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique, sont désormais bien moins riches que les géants américains de la technologie.

Le patron de Space, de Tesla TSLA.O et d'X Elon Musk est en tête du classement mondial des fortunes de Forbes avec une fortune de 839 milliards de dollars. Larry Page, cofondateur de Google GOOGL.O , occupe la deuxième place avec une fortune de 257 milliards de dollars.

(Reportage de Reuters ; version française Mara Vilcu, édité par Benoit Van Overstraeten)