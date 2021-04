La forte collecte hebdomadaire des fonds monétaires se tasse légèrement

(NEWSManagers.com) - Pour la troisième semaine consécutive, les fonds monétaires ont reçu les plus importants flux de collecte nette de la part des investisseurs mondiaux. Selon les données du " Flow Show" , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research, portant sur la semaine du 1er au 7 avril, les fonds monétaires ont attiré 22,7 milliards de dollars nets. Cela reste toutefois en-dessous des 45,6 et 48,5 milliards de dollars enregistrés mi-mars et fin mars.

Sur les autres classes d'actifs, les fonds obligataires ont retrouvé leur niveau moyen de collecte hebdomadaire, avec 17 milliards de dollars d'achats nets. Les fonds d'obligations d'entreprises investment grade dominent toujours, avec +7,4 milliards de dollars de flux nets. Les autres segments des marchés de taux, qui ont pu connaître de la décollecte ces dernières semaines, ont retrouvé des couleurs, comme les fonds d'obligations à haut rendement (+3,8 milliards), et de dette émergente (+1,8 milliard).

Les fonds actions ont, eux, reçu 15,6 milliards de dollars, principalement dans les fonds indiciels cotés (14,9 milliards). Avec 8,5 milliards de dollars de flux nets, les fonds en actions américaines ont drainé la majorité des souscriptions. Elle se sont principalement dirigées vers les fonds de grandes capitalisations (4,7 milliards), de style croissance (3,5 milliards) et de style value (1,9 milliard). Par secteur, les fonds investis dans les entreprises du secteur immobilier se classent exceptionnellement en première position, avec +1,4 milliard. A l'inverse, les fonds tech, favoris des investisseurs depuis plus d'un an, ont une nouvelle fois connu une petite décollecte, de 0,1 milliard de dollars pour cette semaine. Sur les autres régions, les fonds actions ont connu des flux proches de zéro : +0,05 milliard de dollars pour le Japon, -0,1 milliard pour les émergents, et -0,3 milliard pour l'Europe.