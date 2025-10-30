La forte baisse de Meta pénalise le Nasdaq et le S&P 500, le Dow Jones s'en sort mieux

(AOF) - Les indices américains sont en ordre dispersé. Les investisseurs se concentrent sur les publications d’entreprises de géants de la cote américaine. La bonne performance du titre Alphabet, ne parvient pas à compenser les lourds replis enregistrés par Meta, Microsoft ou encore eBay. Autre motif de prudence : les déclarations du président de la Fed hier soir, qui a indiqué qu’une nouvelle baisse des taux en décembre était loin d’être acquise. Dans ces conditions, le Dow Jones parvient à résister et gagne 0,47%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite cèdent respectivement 0,30 et 0,80%.

Meta avait initialement prévu d'accroître ses investissements en 2026 au même rythme qu'en 2025, soit une augmentation de 30 milliards de dollars de sa facture. Mauvaise nouvelle : la directrice financière, Susan Li, a prévenu hier soir que la progression des investissements serait finalement "sensiblement plus importante" qu'en 2025. JPMorgan prévoit désormais une augmentation de 43 milliards de dollars, portant la facture annuelle à 115 milliards de dollars. L'alourdissement de la note est resté en travers de la gorge des investisseurs : l'action Meta chute de 9,91%, à 677,18 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Au cours de la semaine passée, les stocks américains de gaz naturel ont progressé de 74 milliards de pieds cubes, contre une estimation à 71 milliards de pieds cubes et une hausse précédente de 87 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient supérieurs de 29 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et de 171 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 711 milliards de pieds cubes. À 3 882 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique sur cinq ans.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

Alphabet, société-mère de Google, est attendue en forte hausse à la faveur de résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, le géant de l'Internet et du cloud a enregistré un bénéfice net en progression de 33%, à 34,979 milliards de dollars, soit 2,87 dollars par action. Le consensus s'élevait à seulement 2,26 dollars. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 16%, à 102,3 milliards de dollars, contre des attentes de Wall Street de 99,85 milliards de dollars. Il a augmenté de 15% à taux de change constants.

eBay

eBay recule nettement à Wall Street du fait d'objectifs préliminaires décevants pour 2026. Au troisième trimestre, le numéro un mondial des enchères a enregistré un bénéfice net en repli de 6%, à 597 millions de dollars, soit 1,28 dollar par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,36 dollar, soit 3 cents de mieux qu'anticipé. Les revenus ont augmenté de 9%, à 2,8 milliards de dollars, dépassant légèrement le consensus de 2,74 milliards de dollars. Ils ont progressé de 8% à taux de change constants.

Eli Lilly

Eli Lilly a publié de très bons résultats trimestriels. Sur la période de juillet à septembre, le bénéfice net du groupe est passé de 970,3 millions de dollars, à 5,582 milliards de dollars, portant le bénéfice par action dilué ajusté à 7,02 dollars, contre 1,18 dollar un an plus tôt. Le consensus tablait sur un bénéfice par action dilué ajusté à 5,89 dollars. Au niveau du chiffre d'affaires, le laboratoire américain a également fait mieux que prévu avec un bond de 53,86%, à 17,6 milliards de dollars, contre des attentes à 16,07 milliards de dollars.

Estée Lauder

Les ventes d'Estée Lauder au premier trimestre de son exercice 2025/2026 ont progressé de 4% sur un an, à 3,48 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation s'élève à 169 millions de dollars, alors que le groupe de cosmétiques affichait une perte d'exploitation de 121 millions de dollars. Le bénéfice net ressort à 47 millions de dollars sur ce trimestre, contre une perte nette un an avant à 156 millions de dollars. Par action, le bénéfice atteint 0,13 dollar, contre une perte de 0,43 dollar au premier trimestre 2024.

Microsoft

Microsoft est attendu dans le rouge même si le groupe a dévoilé hier soir une accélération de sa croissance dans le cloud. Au premier le trimestre, clos fin septembre, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net bondir de 12%, à 27,7 milliards de dollars, soit 3,72 dollars par action. Il a atteint 4,13 dollars en données ajustées. Le chiffre d'affaires a progressé de 18%, à 77,7 milliards de dollars. Il a augmenté de 17% à taux de change constants. Les analystes anticipaient en moyenne respectivement 3,67 dollars par titre et 75,33 milliards de dollars.

Pfizer

Pfizer a rapidement réagi à l'annonce de Novo Nordisk qui a fait une offre pour racheter la société américaine Metsera. Le 22 septembre dernier, Pfizer avait annoncé la conclusion d'un accord pour l'acquisition de cette même entreprise. Pfizer a qualifié la proposition de Novo Nordisk "d'imprudente" en précisant qu'il s'agissait "d'une tentative de la part d'une entreprise en position dominante sur le marché de supprimer la concurrence en violation de la loi en rachetant un concurrent américain émergent".