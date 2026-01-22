La force des prêts de Charles Schwab alimente sa piste de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Charles Schwab SCHW.N a annoncé un bénéfice plus élevé au 4ème trimestre grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts et à la robustesse des revenus de trading

** La médiane des objectifs de cours de 20 courtiers pour l'action est de 122 $ - données compilées par LSEG

BEAUCOUP DE POTENTIEL EN RÉSERVE

** J.P. Morgan (« surpondérer », objectif de cours: 128 $) estime que la société maintiendra sa croissance organique et tirera pleinement parti de nouvelles opportunités de monétisation différenciées via sa plateforme leader du secteur

** Morningstar (juste valeur: 111 $) indique que la vigueur des marchés et les taux d'intérêt élevés empêchent les investisseurs de détenir des liquidités; ce qui retarde mais ne modifie pas les attentes selon lesquelles la société peut assurer une croissance régulière à long terme des actifs productifs et des revenus nets d'intérêts

** Jefferies (« acheter », objectif de cours: 122 $) indique que les niveaux records de nouveaux actifs nets et la croissance généralisée permettent à SCHW de poursuivre sur sa lancée jusqu'en 2026 ** Citizens (« market outperform », objectif de cours: 120 $) déclare que la forte croissance de l'activité de prêt de base a amélioré la composition des actifs, offrant une plus grande flexibilité pour continuer à augmenter les prêts tout en commençant à rééquilibrer le portefeuille de titres