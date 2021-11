La fondatrice de SASB dirigera l' équipe ESG de Blackstone

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Blackstone vient d' annoncer la nomination de Jean Rogers, la fondatrice et directrice générale du Sustainability Accounting Standards Board (SASB), en tant que responsable globale de l'ESG. A partir de janvier 2022, elle sera chargée de la supervision de l' équipe corporate ESG de Blackstone ainsi que la direction de la stratégie, de l' intégration, du reporting et de l' engagement. Elle travaillera avec les responsables des équipes commerciales et d' ESG, des opérations et de la gestion d' actifs.

Jean Rogers a fondé et dirigé le SASB, une initiative non-lucrative pour améliorer le reporting des données non-financières au sein des entreprises. Sous sa direction, SASB a développé des standards de comptabilité de la durabilité pour 79 industries. Avant de lancer SASB, Jean Rogers a travaillé pendant environ une décennie chez Arup, un consultant en ingénierie, où elle était chargée des projets de développement durable. Auparavant, elle fut directrice de la stratégie chez Razorfish ainsi que consultante chez Deloitte.