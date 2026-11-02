La folie des grandeurs d'Anthropic atteint 900 MdsUSD

Anthropic a dévoilé de nouveaux résultats financiers dans une version actualisée de son prospectus d'introduction en Bourse, déposé auprès de la SEC. Le développeur des modèles d'intelligence artificielle Claude affiche une croissance exceptionnelle de son chiffre d'affaires, mais également des pertes comptables considérables et près de 900 MdsUSD d'engagements contractuels, principalement liés aux infrastructures de calcul.

Sur les neuf premiers mois de 2026, Anthropic a réalisé un chiffre d'affaires de 33,24 MdsUSD, en hausse d'environ 1 200% sur un an. Au seul troisième trimestre, ses revenus ont atteint 17 MdsUSD, confirmant l'accélération de son activité auprès des entreprises. La société a toutefois enregistré une perte nette de 104 MdsUSD sur neuf mois, contre 25,1 MdsUSD un an auparavant, dont 23,29 MdsUSD au troisième trimestre. Ces pertes proviennent essentiellement de réévaluations comptables de ses obligations convertibles et de passifs liés à des instruments dérivés.

Le prospectus révisé révèle également des engagements d'achat et de location totalisant environ 895,4 MdsUSD, dont la quasi-totalité concerne les capacités de calcul et les infrastructures informatiques. Ces obligations contractuelles illustrent les besoins financiers considérables nécessaires à l'entraînement et à l'exploitation des modèles d'IA, sans correspondre à des dépenses déjà intégralement réalisées. Fondée il y a cinq ans, Anthropic poursuit ainsi sa préparation à une introduction en Bourse potentiellement majeure, alors que les investisseurs devront évaluer sa capacité à transformer sa croissance rapide en rentabilité durable et à financer ses engagements de long terme.