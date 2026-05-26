La flotte de turbines à gaz HA de GE Vernova a franchi le cap des 4 millions d'heures de fonctionnement

GE Vernova a annoncé que sa flotte de turbines à gaz HA a franchi le cap des 4 millions d'heures de fonctionnement commercial à l'échelle mondiale.

Depuis la mise en service de la première turbine HA en 2016, la flotte compte désormais 128 unités réparties dans 21 pays et a généré une capacité de production d'environ 74 gigawatts (GW), soit l'équivalent de la consommation électrique de plus de 55 millions de foyers américains.

Cette étape souligne également la performance croissante des services HA de GE Vernova : chaque nouvelle turbine mise en service aujourd'hui s'accompagne généralement d'un contrat de maintenance et de performance à long terme, assurant ainsi à GE Vernova un carnet de commandes de services à forte marge pour les décennies à venir.

" Le franchissement du cap des 4 millions d'heures de fonctionnement commercial témoigne de la performance, de la fiabilité et de la pertinence de notre flotte d'unités HA dans le contexte énergétique actuel ", a déclaré Eric Gray, DG du segment Énergie de GE Vernova.

" Cette étape importante reflète la confiance que nos clients accordent à la technologie HA de GE Vernova et à son rôle reconnu dans le soutien d'une production d'énergie flexible à travers le monde."