La flambée des prix du pétrole ravive les craintes d'inflation à la veille de la réunion de la BCE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les premières évolutions des marchés européens)

* Le pétrole s'envole face à l'aggravation des tensions au Moyen-Orient

* Les projets d'investissement des entreprises technologiques américaines soutiennent les fabricants de puces asiatiques

* La BCE devrait maintenir ses taux et adopter un ton restrictif

* Le yen stagne à son plus bas niveau depuis 40 ans

par Marc Jones

La flambée des cours du pétrole a propulsé jeudi les coûts d'emprunt des gouvernements européens à leurs plus hauts niveaux depuis longtemps, alors que la résurgence des craintes inflationnistes a incité les opérateurs à se préparer à une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) au ton restrictif prévue plus tard dans la journée.

Les marchés boursiers ont également démarré la journée sur la défensive, les résultats décevants du géant des semi-conducteurs STMicroelectronics STMPA.PA ayant fait chuter son action de 15 %, tandis que le plan d'Alphabet , société mère de Google , d’augmenter ses dépenses en intelligence artificielle de 15 milliards de dollars supplémentaires cette année continuait de peser. .EU

L’attention s’est toutefois principalement portée sur la nouvelle flambée des cours du pétrole LCOc1 – et des coûts d’emprunt mondiaux – suite à la nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient entre les États-Unis et l’Iran.

Les Houthis, alliés de l’Iran, ont déclaré jeudi avoir attaqué deux pétroliers saoudiens dans le cadre d’un blocus naval contre l’Arabie saoudite, menaçant ainsi de créer un deuxième goulet d’étranglement pour l’approvisionnement mondial en pétrole, parallèlement à la quasi-fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran.

Dans le même temps, l’armée américaine a mené une nouvelle série de frappes contre l’Iran sur ordre du président Donald Trump, marquant ainsi la douzième nuit consécutive d’attaques américaines et provoquant de nouvelles représailles iraniennes.

Le Brent a bondi de 4% pour atteindre près de 98 dollars le baril, plaçant le seuil psychologique des 100 dollars à portée de main et propulsant le rendement des obligations allemandes à 10 ans — référence des coûts d’emprunt de la zone euro — au-dessus de 3,2% pour la première fois depuis la crise de la dette qui a secoué la zone euro en 2011.

Cela a également attiré davantage l’attention sur la réunion de la BCE prévue ce jour-là. Les marchés n’estiment qu’à une chance sur cinq qu’une nouvelle hausse des taux d’intérêt soit décidée lors de cette réunion. Ils estiment toutefois à quatre chances sur cinq qu’une hausse ait lieu en septembre.

« On pourrait plaider en faveur d’une hausse anticipée aujourd’hui, mais au cours des années précédentes, la BCE a toujours clairement annoncé à l’avance toute décision de politique monétaire », a déclaré Michiel Tukker, stratège senior en taux chez ING.

Contrairement aux difficultés rencontrées en Europe, les principaux marchés asiatiques .MIAP00000PUS ont progressé, les investisseurs pariant que des indices tels que le KOSPI sud-coréen .KS11 , qui a bondi cette année malgré une certaine volatilité récente, continueront de bénéficier de l’essor de l’IA. Les résultats publiés mercredi à Wall Street par Alphabet

GOOGL.O et Tesla TSLA.O n’ont montré aucun signe de ralentissement des dépenses massives consacrées aux infrastructures d’IA, le géant de la recherche ayant fortement revu à la hausse ses prévisions d’investissements pour l’année.

À Séoul, le KOSPI a bondi de plus de 4% pendant la nuit , porté par les hausses respectives de 4,8% et 3,7% enregistrées par SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS . Le Nikkei de Tokyo .N225 et le Hang Seng de Hong Kong .HSI ont également progressé.

« Les méga-capitalisations américaines pourraient faire l’objet d’une surveillance accrue, car ce sont elles qui signent les chèques, tandis que les fabricants de puces, les fournisseurs de mémoire et les entreprises d’infrastructure sont payés plus tôt dans le cycle d’investissement », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo à Singapour.

LE YEN RETOMBE À SON PLUS BAS NIVEAU DEPUIS 40 ANS Sur les marchés des changes, l'euro EUR= s'est apprécié pour atteindre son plus haut niveau depuis une semaine, à 1,1429 dollar, les traders se positionnant en vue de la réunion de la BCE et des indices potentiels d'une hausse des taux en septembre. /FRX

Le yen JPY= japonais est toutefois revenu à son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar, après que la brève remontée, provoquée par un article de Bloomberg indiquant que les responsables de la Banque du Japon étaient ouverts à une accélération du rythme des hausses de taux, s’est estompée.

À Tokyo, le rendement des obligations d’État japonaises à 2 ans, très sensible aux décisions de la Banque du Japon, avait atteint son plus haut niveau depuis 31 ans en raison de ces anticipations de hausses de taux plus rapides, tandis que le ministre japonais des Finances a réitéré ses avertissements verbaux concernant une éventuelle intervention, affirmant que le gouvernement était prêt à prendre des mesures décisives sur le marché des changes si nécessaire.

« L'opinion générale attribue la récente chute du yen à une (Banque du Japon timide), mais je pense que le problème réside dans le fait que la hausse des prix du pétrole a anéanti les espoirs d'une croissance du PIB de 1,5% cette année », a déclaré Kit Juckes, stratège en devises chez Société Générale.