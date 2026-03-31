La flambée des prix du carburant conforte l'extrême droite allemande dans son discours pro-Russie

(Répétition du titre)

par John O'Donnell et Andreas Rinke

Le parti d'extrême droite allemand AfD profite de la flambée des prix de l'énergie pour renouveler son appel à se tourner de nouveau vers la Russie pour s'approvisionner en énergie à bas prix, boosté par une série de résultats inespérés obtenus lors de récentes élections régionales.

Les prix de l'essence en Allemagne ont bondi de plus de 15% depuis que les États-Unis et Israël ont lancé leur guerre contre l'Iran il y a un mois, et l'argumentaire pro-russe de l'AfD ("Alternative für Deutschland) a ainsi trouvé un écho favorable ce mois-ci auprès des électeurs du Land de Bade-Wurtemberg, haut lieu de l'industrie automobile allemande.

"C'était la question déterminante", a déclaré Markus Frohnmaier, le principal candidat de l'AfD dans le Bade-Wurtemberg, soulignant que les prix de l'énergie y sont environ deux fois plus élevés qu'en Chine ou aux États-Unis.

"Cette campagne électorale a tourné entièrement autour de l'économie, de l'économie et encore de l'économie".

L'AFD EST DÉSORMAIS LE DEUXIÈME PARTI D'ALLEMAGNE

L'AfD a consolidé sa position de deuxième parti d'Allemagne en remportant environ 20% des voix tant en Bade-Wurtemberg que dans la Rhénanie-Palatinat voisine, où elle a enregistré son meilleur résultat jamais obtenu dans un Land de l'Ouest.

"La situation économique actuelle en Allemagne est désastreuse", a déclaré Markus Frohnmaier. "Il est essentiel pour la souveraineté énergétique de l'Allemagne, ainsi que pour une électricité abordable, que l'Allemagne recommence à importer du gaz et du pétrole russes".

La Russie fournissait plus d'un tiers des importations de pétrole brut de l'Allemagne et plus de la moitié de ses besoins en gaz naturel, jusqu'à ce que l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022 - entraînant la fermeture du gazoduc Nord Stream - obligent Berlin à se démener pour trouver des fournisseurs alternatifs, parmi lesquels figurent désormais la Norvège, les Pays-Bas et la Belgique.

À l'exception d'importations indirectes de petites quantités de gaz naturel liquéfié, l'Allemagne a éliminé le pétrole et le gaz russes de son mix énergétique, selon les données de l'office des statistiques.

Pendant deux décennies, sous les chanceliers Gerhard Schröder et Angela Merkel, le modèle économique allemand s'était construit autour de l'accès à une énergie russe bon marché. Le choc provoqué par l'agression de l'Ukraine a contribué à plonger l'Allemagne dans une récession de deux ans dont elle commence tout juste à sortir.

Dans un contexte de hausse constante des pertes d'emplois dans le secteur industriel, mis à mal par la hausse des coûts énergétiques et la concurrence croissante de la Chine, le discours de l'AfD sur le retour à l'énergie russe a atteint une large audience.

"Cet argument est beaucoup plus étroitement lié à la vie quotidienne des gens que des déclarations géopolitiques abstraites", a déclaré Johannes Hillje, politologue au sein de l'AfD.

Aux yeux des principaux partis allemands, les appels à un retour à l'énergie russe s'inscrivent dans une campagne plus large menée de l'AfD, depuis longtemps pointé du doigt pour ses sympathies pro-russes, visant à briser l'isolement de Moscou.

"L'AfD promeut délibérément les discours russes en Allemagne", a déclaré Roderich Kiesewetter, membre des affaires étrangères du Parlement et membre du parti conservateur chrétien-démocrate (CDU) du chancelier Friedrich Merz.

"Une augmentation des importations de pétrole et de gaz russes serait désastreuse pour la sécurité européenne et la confiance de nos partenaires"

L'AFD CONTRIBUE À METTRE FIN À L'ISOLEMENT DE LA RUSSIE

Mais il a reconnu que, même parmi ses collègues chrétiens-démocrates et leurs partenaires de coalition sociaux-démocrates, certains lançaient des appels similaires en faveur du rétablissement des liens commerciaux et économiques avec la Russie.

L'AfD, qui a obtenu le mois dernier une injonction empêchant pour l'instant les services de renseignement intérieurs allemands de la classer comme "extrémiste", est souvent qualifiée d'extrême droite, bien qu'elle conteste cette étiquette.

Écartée par les autres partis, elle a enregistré de forts gains auprès des électeurs jeunes et de la classe ouvrière.

Markus Frohnmaier a déclaré qu'il n'appartenait pas aux responsables politiques allemands de se préoccuper de l'éventuel coup de pouce que l'achat de gaz russe pourrait donner à l'effort de guerre mené par Moscou.

"Nous n'avons pas été élus pour représenter les intérêts nationaux de l’Ukraine", a-t-il déclaré.

L'AfD avait initialement fait une percée importante grâce à son opposition à la forte augmentation de l'immigration ces dernières années, mais a progressivement élargi son champ d'action pour inclure les questions économiques.

"Les gens votent pour le parti politique qu’ils jugent capable de résoudre les problèmes actuels", a déclaré Markus Frohnmaier, rejetant l'argument selon lequel l'Allemagne s’était déjà assurée des sources alternatives de pétrole et de gaz.

Dans l'est de l'Allemagne, où l'AfD a de fortes chances de remporter le pouvoir en Saxe-Anhalt lors de l'une des trois élections régionales qui se tiendront en septembre, cet argument devrait avoir encore plus de poids.

"Il existe un sentiment largement répandu parmi la population allemande selon lequel rompre les liens avec la Russie était une erreur", a déclaré Michael Kretschmer, ministre-président CDU de la Saxe, un Land de l'est du pays.

"Plus on va vers l'est, plus ce sentiment s'intensifie".

(Rédigé par James Mackenzie, Mara Vilcu pour la version francaise, édité par Benoit Van Overstraeten)