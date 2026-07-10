La flambée des ETF « meme » laisse de nombreux investisseurs dans le rouge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'ETF des « meme stocks » rebondit mais reste en dessous de son cours d'introduction en bourse

* L'engouement pour l'IA relance les opérations spéculatives, mais soulève des questions sur les valorisations

* Des attentes trop élevées peuvent nuire aux rendements

par Chibuike Oguh

Les investisseurs qui se lancent à la poursuite des thèmes du marché apprennent une leçon bien connue: un investissement en vogue n’est pas nécessairement rentable.

L'ETF Roundhill Meme Stock MEME.K a progressé d'environ 35 % cette année, dont une hausse de 3,5 % jeudi, porté par les gains enregistrés par des sociétés telles que AST Spacemobile

ASTS.O , Terawulf WULF.O et Lumentum Holdings LITE.O . L’engouement pour l’IA a alimenté à la fois une forte remontée des actions des fabricants de puces très rentables et un retour des opérations spéculatives, caractérisées par l’engouement pour les ETF à effet de levier, les fluctuations spectaculaires des petites capitalisations et le sentiment que la saison des « meme stocks » est de retour .

Mais le fonds, qui gère 20 millions de dollars d’actifs, reste en dessous de son prix de lancement d’octobre 2025, laissant les investisseurs qui l’ont acheté dès sa création en perte, malgré le rebond de 2026.

Cet écart de performance met en évidence un principe souvent négligé en période d’euphorie boursière: les rendements d’investissement peuvent être déterminés à court terme par des facteurs éphémères tels que la popularité et le buzz, mais plus on détient un actif longtemps, plus des facteurs tels que la rentabilité, la position concurrentielle et les prix payés ont tendance à primer.

“Si vous cherchez à investir à long terme, quelle que soit votre définition du long terme, vous devez alors vraiment comprendre les fondamentaux de l’entreprise et la valeur potentielle de celle-ci”, a déclaré Olga Bitel, stratège en chef des investissements chez William Blair Investment Management.

“Ce n’est pas parce que les investisseurs particuliers se ruent en masse sur ces entreprises et ces introductions en bourse prometteuses que vous ne devez pas faire le travail nécessaire pour comprendre ce que fait réellement cette entreprise, quelle est sa place dans l’écosystème et si elle est en mesure de tenir ses promesses.”

L'ÉVALUATION EST ESSENTIELLE

Ces préoccupations pourraient également s’appliquer à certaines des entreprises les plus suivies du marché, notamment SpaceX SPCX.O , ainsi qu’aux futures introductions en bourse potentielles des start-ups spécialisées dans l’intelligence artificielle OpenAI et Anthropic.

Ces entreprises ont suscité l’intérêt des investisseurs grâce à leur croissance rapide et à leur position de leader dans les technologies émergentes. Mais il n’est pas certain que leurs résultats financiers soient à la hauteur des attentes démesurées dans un avenir proche, et l’histoire montre que même les bonnes entreprises peuvent générer de maigres rendements lorsque des attentes excessives alimentent des valorisations extrêmement élevées.

Cisco Systems CSCO.O est devenue l’entreprise la plus valorisée au monde au plus fort de la bulle Internet en 2000, les investisseurs pariant qu’elle serait l’une des principales bénéficiaires de l’expansion d’Internet. L’entreprise a réussi à s’imposer comme l’acteur dominant dans le domaine des équipements réseau, mais les investisseurs qui ont acheté près du sommet ont dû attendre un quart de siècle avant que l’action ne retrouve son plus haut niveau de l’époque de la bulle Internet.

Anthropic et OpenAI pourraient à terme tester l’appétit des investisseurs de la même manière. Toutes deux affichent des valorisations élevées sur le marché privé bien qu’elles ne soient pas encore rentables. En mai, Anthropic a levé des fonds à une valorisation de 965 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), se plaçant ainsi devant OpenAI, dont la dernière valorisation s’élevait à 852 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) en mars.

Anthropic est sur le point de réaliser son premier bénéfice d’exploitation trimestriel, alors qu’elle investit massivement dans le développement et le déploiement de ses modèles d’IA. OpenAI a également dépensé plus qu’elle n’a généré de revenus au premier trimestre 2026.

MODÉLISATION DES ACTIONS « MÈMES »

Les attentes élevées ne constituent pas le principal problème des actions « mèmes », qui, par définition, surgissent de nulle part pour séduire les investisseurs à des moments où les marchés atteignent de nouveaux sommets et où le momentum — la pratique consistant à acheter des actifs lorsqu’ils montent et à les vendre lorsqu’ils baissent — est la dynamique dominante. Mais les actions « mèmes » et les méga-introductions en bourse peuvent être reliées par une conviction dominante en période de marché haussier selon laquelle la pire erreur que l’on puisse commettre est de rester sur la touche.

L’ETF dédié aux actions « mèmes » a clôturé jeudi à 8,41 dollars (XX,XX euros), ce qui représente une perte d’environ 15 % pour ceux qui l’ont acheté lors de son lancement. En revanche, l’indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont chacun progressé d’environ 12 % sur la même période.

La structure du fonds reflète cette volatilité. Son portefeuille est renouvelé près de cinq fois par an — l’un des taux les plus élevés de Wall Street — tandis que près de 60 % des actifs sont concentrés dans ses 10 principales positions. Parmi celles-ci figurent le développeur de technologies de piles à combustible Bloom Energy BE.N , le fabricant de fibres optiques Applied Optoelectronics AAOI.O et la société australienne de centres de données IREN Limited IREN.O .

Les titres sont sélectionnés principalement en fonction de la volatilité implicite et de l’intérêt des investisseurs particuliers, ce qui fait de ce portefeuille un véritable pari sur le sentiment des investisseurs.

“L’ETF MEME est conçu pour offrir aux investisseurs une exposition à des actions susceptibles d’adopter un comportement de type “mème”, ce qui s’accompagne d’une volatilité dans les deux sens”, a déclaré Dave Mazza, directeur général de Roundhill Investments, dans un communiqué. “Le lancement du fonds a coïncidé avec le pic du dernier cycle d’investissement des particuliers, ce qui témoigne davantage d’un timing opportun que de la capacité de ces actions à enregistrer de fortes hausses, comme nous l’avons vu cette année.”

Les marchés ont montré à maintes reprises que des attentes élevées peuvent devenir un fardeau. Les investisseurs qui achètent au plus fort de l’optimisme constatent souvent que même de solides performances opérationnelles ne suffisent pas à soutenir des cours boursiers élevés.

“L’armée des traders particuliers contribue certainement à la formation des tendances, mais il n’y a évidemment pas de repas gratuit en matière d’investissement”, a déclaré Will McGough, directeur des investissements chez Prime Capital Financial.