La fintech Wealthfront fait son entrée en bourse à 14 dollars l'unité et lève 486 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 03:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifie la source, ajoute des détails de la déclaration de Wealthfront aux paragraphes 1-2 et au paragraphe 5)

La société de gestion de patrimoine numérique automatisée Wealthfront a déclaré jeudi qu'elle avait levé 486 millions de dollars lors de son introduction en bourse (IPO), couronnant une année faste pour les introductions en bourse de fintech à New York.

La société basée à Palo Alto, en Californie, a vendu 34,6 millions d'actions à 14 dollars chacune, alors qu'elle avait annoncé une fourchette de 12 à 14 dollars par action. L'introduction en bourse a valorisé Wealthfront à 2 milliards de dollars.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis a bien résisté en 2025, malgré les inquiétudes concernant les tarifs douaniers au début de l'année et la plus longue fermeture du gouvernement en octobre, avec des entreprises majeures telles que CoreWeave CRWV.O , société d'infrastructure d'IA soutenue par Nvidia, et Figma FIG.N , fabricant de logiciels de conception, qui sont allées de l'avant avec leurs introductions respectives.

Wealthfront rejoindra une foule de grandes sociétés fintech qui sont entrées en bourse en 2025, marquant une année solide pour le secteur. La banque numérique américaine Chime Financial

CHYM.O et la société suédoise Klarna KLAR.N sont entrées en bourse plus tôt dans l'année.

Wealthfront, fondée en 2008 par Andy Rachleff et Dan Carroll, propose à ses clients des outils automatisés tels que des comptes en espèces, des investissements dans des ETF et des obligations, ainsi que des transactions et des prêts à faible coût.

La société, pionnière dans l'utilisation de l'automatisation pour construire des portefeuilles d'investissement à faible coût, a incorporé des éléments d'intelligence artificielle dans son logiciel de planification financière.

Wealthfront sera cotée au Nasdaq vendredi sous le symbole "WLTH". Goldman Sachs, J.P. Morgan et Citigroup figurent parmi les preneurs fermes de l'offre.

Plus tôt dans la journée, The Information avait fait état de la fixation du prix et du montant de l'offre.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CHIME FINL RG-A
27,4900 USD NASDAQ +3,74%
COREWEAVE
87,3900 USD NASDAQ -0,87%
