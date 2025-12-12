La fintech Wealthfront évaluée à 2,63 milliards de dollars lors de ses débuts au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute des détails tout au long de l'article)

Les actions de Wealthfront WLTH.O sont restées stables lors de leurs débuts sur le Nasdaq vendredi, évaluant la société de gestion de patrimoine numérique automatisée à2,63 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

Les actions de la société basée à Palo Alto, en Californie, ont ouvert à 14 dollars chacune.

Wealthfront et certains de ses actionnaires existants ont levé 484,6 millions de dollars lors de son introduction en bourse jeudi, après avoir vendu 34,6 millions d'actions dans le haut de la fourchette de commercialisation de 12 à 14 dollars.

Malgré les inquiétudes concernant les tarifs douaniers au début de l'année et la plus longue fermeture du gouvernement jamais enregistrée en octobre, le marché américain des introductions en bourse est resté solide en 2025.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Citigroup figuraient parmi les preneurs fermes de l'offre.