La fintech sud-coréenne Toss se lance à l'assaut du monde en commençant par l'Australie, avec l'objectif d'émettre une stablecoin en won

Toss lance une application financière en Australie cette année

La croissance à l'étranger devrait finir par dépasser le marché national

Prévoit une stablecoin basée sur le won une fois que les règles le permettront

(Ajoute des informations sur la politique de la Corée du Sud en matière de stablecoins au paragraphe 10, points à puce) par Cynthia Kim et Heekyong Yang

La licorne fintech sud-coréenne Toss prévoit de lancer son application financière "tout-en-un" en Australie cette année et de l'étendre à d'autres marchés, et vise à émettre un stablecoin basé sur le won une fois que les réglementations le permettront, a déclaré le fondateur et directeur général Lee Seung-gun.

Toss a montré qu'une startup peut affronter les grandes banques et les courtiers, a déclaré le dentiste devenu entrepreneur, qui prévoit que la croissance à l'étranger finira par dépasser la croissance nationale.

"Nous avons prouvé en Corée qu'une startup peut rivaliser avec des acteurs bien établis", a déclaré M. Lee lors d'une interview mardi. "Un modèle similaire peut fonctionner à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays où les utilisateurs jonglent avec plusieurs comptes bancaires ou applications fintech. Nous voulons les réunir en une seule expérience transparente."

Toss a attiré plus de 30 millions d'utilisateurs en Corée du Sud depuis sa création en 2015, a déclaré Lee. Sa première grande poussée à l'étranger sera en Australie, où un système bancaire fragmenté et des règles d'open-banking laissent de la place à une plateforme unique, a-t-il dit.

La fintech a mis en place une unité australienne qui prévoit de lancer des services de base tels que le transfert d'argent de pair à pair d'ici la fin de l'année. Elle étudie actuellement d'autres territoires, Singapour servant principalement de plaque tournante régionale plutôt que de marché de détail, a déclaré M. Lee.

"Notre vision à long terme n'est pas celle d'une autre holding financière, mais celle d'une société Internet mondiale fondée sur les services financiers", a-t-il déclaré.

Reuters a rapporté en juillet que Toss avait pour objectif de s'introduire sur le marché américain au cours du deuxième trimestre 2026, avec une valorisation de plus de 10 milliards de dollars. Selon certains observateurs du marché, l'évaluation pourrait dépasser 15 milliards de dollars, ce qui ferait de l'introduction en bourse la plus importante aux États-Unis pour une entreprise sud-coréenne depuis 2021.

La licorne - une startup évaluée à plus d'un milliard de dollars - a été approchée par des fonds internationaux qui la considèrent comme l'une des rares fintechs à concrétiser le concept de super-application, a déclaré M. Lee, sans faire de commentaires sur les plans d'introduction en bourse potentiels.

Au niveau national, Toss est dans une "position idéale" pour mener la création d'une forme numérique native du won coréen, a déclaré M. Lee, alors que le gouvernement travaille à l'introduction d'une législation visant à assurer une surveillance stricte et la protection des consommateurs.

Le régulateur financier devrait rédiger un projet de loi sur le cadre réglementaire dans le courant de l'année, conformément à l'engagement pris par le gouvernement lors de sa campagne électorale d'autoriser les entreprises à émettre des stablecoins, une monnaie numérique dont la valeur est liée à un autre actif tel que l'or ou le won.

"Nous émettrons et distribuerons des stablecoins basés sur le won - je peux l'affirmer avec certitude",a déclaréM. Lee.Tossest en discussion régulière avec les autorités pour préparer l'infrastructure nécessaire, a-t-il ajouté.