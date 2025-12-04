 Aller au contenu principal
La fintech SoFi chute après avoir dévoilé une offre d'actions de 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 23:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le 4ème point pour inclure les preneurs fermes additionnels)

4 décembre -

** Les actions de la fintech SoFi Technologies SOFI.O ont baissé de 5,6% après le marché à 27,94 $ après l'annonce de l'offre d'actions

** SOFI, basée à San Francisco, annonce () une offre d'actions de 1,5 milliard de dollars

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris l'amélioration de la position de capital, le financement de la croissance et des opportunités commerciales

** Goldman Sachs, BofA, Citigroup, Deutsche Bank et Mizuho agissent en tant que preneurs fermes

** Avec environ 1,2 milliard d'actions en circulation, SOFI a une capitalisation boursière d'environ 35 milliards de dollars ** Les actions de SOFI ont clôturé jeudi en hausse de 1,8 % à 29,60 $, en hausse de 92 % depuis le début de l'année ** Sur 23 analystes couvrant SOFI, la répartition des recommandations est de 7 "achat fort" ou "achat", 12 "maintien" et 4 "vente" ou "vente forte"; PT médian de 27,25 $, selon les données de LSEG

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/12/2025 à 23:35:20.

