information fournie par Reuters • 12/09/2025 à 15:32

La fintech Lendbuzz dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup de technologie financière Lendbuzz a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi.