La fintech Klarna enregistre environ 15 % de gains à ses débuts
Reuters 10/09/2025

10 septembre -

** Les actions de la banque Klarna KLAR.N ont fait un bond en avant après une introduction en bourse attendue depuis longtemps et dont le prix a été fixé au-dessus de la fourchette

** Les actions de KLAR ont ouvert à 52 $ avant de terminer mercredi à 45,82 $, soit une hausse de 14,6 % et une valorisation de la société de plus de 17 milliards de dollars

** La fintech suédoise et les investisseurs existants ont annoncé mardi la vente de () 34,3 millions d'actions à 40 $ pour un montant brut total d'environ 1,4 milliard de dollars

** Klarna était évaluée à 46 milliards de dollars à son apogée en 2021

** Son introduction en bourse a de nouveau braqué les projecteurs () sur les plans de paiement à tempérament qui ont connu une popularité croissante auprès des acheteurs américains ces dernières années

** Klarna fait partie d'une vague d'entreprises qui se précipitent sur le marché () pour leurs introductions en bourse à l'approche de la fin de l'année

** Goldman Sachs, JP Morgan et Morgan Stanley sont à la tête d'un groupe de souscription de 15 sociétés pour l'introduction en bourse de Klarna (Cliquez ici pour le prospectus d'offre)

