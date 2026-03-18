La fintech dLocal affiche un bénéfice trimestriel en hausse de 87 % grâce à l'amélioration des marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du communiqué aux paragraphes 3-7)

Le fournisseur de paiements dLocal

DLO.O a affiché mercredi un bond de 87% de son bénéfice net pour les trois derniers mois de 2025 par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions des analystes. La première licorne uruguayenne - une société cotée en bourse pour plus d'un milliard de dollars - a déclaré un bénéfice net de 55,6 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation de 52,4 millions de dollars des analystes interrogés par LSEG. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a atteint 78,4 millions de dollars, soit une hausse de 38 %, ce qui, selon la société, souligne "le meilleur levier d'exploitation de sa catégorie et une gestion disciplinée des coûts." Le chiffre d'affaires a augmenté de 65 % pour atteindre 337,9 millions de dollars, ce qui est également supérieur aux prévisions des analystes.

Dans un communiqué, dLocal a déclaré que la croissance de son revenu net était due à l'expansion continue du bénéfice d'exploitation et a souligné l'amélioration de la marge brute et des marges Ebitda.

La fintech se concentre sur les marchés émergents d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie, où elle facilite les transactions pour les commerçants, notamment Amazon AMZN.O , Uber UBER.N et Spotify SPOT.N .

Elle tire l'essentiel de ses revenus de l'Amérique latine, notamment du Brésil, du Mexique et de l'Argentine.

Dlocal a été cotée à New York en 2021 pour près de 9 milliards de dollars, mais sa valeur de marché n'a cessé de diminuer après cette année-là et vaut aujourd'hui environ 3,5 milliards de dollars - en baisse de près de 18 % cette année.