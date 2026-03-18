 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La fintech dLocal affiche un bénéfice trimestriel en hausse de 87 % grâce à l'amélioration des marges
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 22:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du communiqué aux paragraphes 3-7)

Le fournisseur de paiements dLocal

DLO.O a affiché mercredi un bond de 87% de son bénéfice net pour les trois derniers mois de 2025 par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions des analystes. La première licorne uruguayenne - une société cotée en bourse pour plus d'un milliard de dollars - a déclaré un bénéfice net de 55,6 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation de 52,4 millions de dollars des analystes interrogés par LSEG. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a atteint 78,4 millions de dollars, soit une hausse de 38 %, ce qui, selon la société, souligne "le meilleur levier d'exploitation de sa catégorie et une gestion disciplinée des coûts." Le chiffre d'affaires a augmenté de 65 % pour atteindre 337,9 millions de dollars, ce qui est également supérieur aux prévisions des analystes.

Dans un communiqué, dLocal a déclaré que la croissance de son revenu net était due à l'expansion continue du bénéfice d'exploitation et a souligné l'amélioration de la marge brute et des marges Ebitda.

La fintech se concentre sur les marchés émergents d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie, où elle facilite les transactions pour les commerçants, notamment Amazon AMZN.O , Uber UBER.N et Spotify SPOT.N .

Elle tire l'essentiel de ses revenus de l'Amérique latine, notamment du Brésil, du Mexique et de l'Argentine.

Dlocal a été cotée à New York en 2021 pour près de 9 milliards de dollars, mais sa valeur de marché n'a cessé de diminuer après cette année-là et vaut aujourd'hui environ 3,5 milliards de dollars - en baisse de près de 18 % cette année.

Valeurs associées

AMAZON.COM
209,8700 USD NASDAQ -2,48%
DLOCAL RG-A
11,4500 USD NASDAQ -2,39%
SPOTIFY TECH
516,970 USD NYSE -1,61%
UBER TECH
76,660 USD NYSE -1,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’ancienne vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodríguez, aux côtés du ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, lors d’un défilé militaire, le 13 mai 2025 à Caracas. ( AFP / Juan Barreto )
    Venezuela: la présidente limoge le ministre de la Défense, Vladimir Padrino
    information fournie par AFP 18.03.2026 22:22 

    La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a limogé mercredi le ministre de la Défense Vladimir Padrino, qui a dirigé les forces armées pendant presque toute la présidence de Nicolas Maduro, capturé le 3 janvier par l'armée américaine. Soumise à la ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses rattrapées par la Guerre au Moyen-Orient, le pétrole en hausse
    information fournie par AFP 18.03.2026 22:15 

    La guerre au Moyen-Orient a rattrapé les marchés mercredi, provoquant une réaction en chaîne: pétrole en hausse, fin de la timide reprise des Bourses et tensions sur les taux d'emprunt des Etats. "Pour l'instant, rien ne semble susceptible de faire remonter" les ... Lire la suite

  • Le champ gazier de South Pars, en janvier 2014 ( AFP / Behrouz MEHRI )
    L'Iran frappe les installations énergétiques du Golfe
    information fournie par AFP 18.03.2026 22:05 

    L'Iran a lancé mercredi soir une série d'attaques contre des installations énergétiques dans les pays du Golfe, après un nouveau coup porté à sa direction avec la mort du ministre du Renseignement, tué dans une frappe revendiquée par Israël. Le puissant chef de ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en baisse, l'inflation en ligne de mire
    information fournie par AFP 18.03.2026 21:43 

    La Bourse de New York a terminé en nette baisse mercredi, minée par la progression des prix du pétrole avec la guerre au Moyen-Orient et par la posture prudente de la banque centrale américaine (Fed). Le Dow Jones a reculé de 1,63%, l'indice Nasdaq a perdu 1,46% ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank