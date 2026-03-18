 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La fintech dLocal affiche un bénéfice en hausse de 87 % au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 21:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de paiements dLocal

DLO.O a affiché mercredi un bond de 87% de son bénéfice net pour les trois derniers mois de 2025 par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions des analystes. La première licorne uruguayenne - une société cotée en bourse pour plus d'un milliard de dollars - a déclaré un bénéfice net de 55,6 millions de dollars au quatrième trimestre , contre une estimation de 52,4 millions de dollars des analystes interrogés par LSEG.

Valeurs associées

DLOCAL RG-A
11,4500 USD NASDAQ -2,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’ancienne vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodríguez, aux côtés du ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, lors d’un défilé militaire, le 13 mai 2025 à Caracas. ( AFP / Juan Barreto )
    Venezuela: la présidente limoge le ministre de la Défense, Vladimir Padrino
    information fournie par AFP 18.03.2026 22:22 

    La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a limogé mercredi le ministre de la Défense Vladimir Padrino, qui a dirigé les forces armées pendant presque toute la présidence de Nicolas Maduro, capturé le 3 janvier par l'armée américaine. Soumise à la ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses rattrapées par la Guerre au Moyen-Orient, le pétrole en hausse
    information fournie par AFP 18.03.2026 22:15 

    La guerre au Moyen-Orient a rattrapé les marchés mercredi, provoquant une réaction en chaîne: pétrole en hausse, fin de la timide reprise des Bourses et tensions sur les taux d'emprunt des Etats. "Pour l'instant, rien ne semble susceptible de faire remonter" les ... Lire la suite

  • Le champ gazier de South Pars, en janvier 2014 ( AFP / Behrouz MEHRI )
    L'Iran frappe les installations énergétiques du Golfe
    information fournie par AFP 18.03.2026 22:05 

    L'Iran a lancé mercredi soir une série d'attaques contre des installations énergétiques dans les pays du Golfe, après un nouveau coup porté à sa direction avec la mort du ministre du Renseignement, tué dans une frappe revendiquée par Israël. Le puissant chef de ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en baisse, l'inflation en ligne de mire
    information fournie par AFP 18.03.2026 21:43 

    La Bourse de New York a terminé en nette baisse mercredi, minée par la progression des prix du pétrole avec la guerre au Moyen-Orient et par la posture prudente de la banque centrale américaine (Fed). Le Dow Jones a reculé de 1,63%, l'indice Nasdaq a perdu 1,46% ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank