La fintech dLocal affiche un bénéfice en hausse de 87 % au quatrième trimestre

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Le fournisseur de paiements dLocal

DLO.O a affiché mercredi un bond de 87% de son bénéfice net pour les trois derniers mois de 2025 par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions des analystes. La première licorne uruguayenne - une société cotée en bourse pour plus d'un milliard de dollars - a déclaré un bénéfice net de 55,6 millions de dollars au quatrième trimestre , contre une estimation de 52,4 millions de dollars des analystes interrogés par LSEG.