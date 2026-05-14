La fintech dLocal affiche un bénéfice en baisse de 10 % au premier trimestre

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Le prestataire de services de paiement dLocal DLO.O a annoncé jeudi une baisse de 10 % de son bénéfice net au premier trimestre, à 41,9 millions de dollars, un chiffre inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 48,9 millions de dollars. Le chiffre d'affaires de la société uruguayenne, qui opère sur plus de 40 marchés émergents, a bondi de 55 % pour atteindre 335,9 millions de dollars, dépassant les 333,1 millions de dollars prévus par les analystes.