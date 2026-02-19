 Aller au contenu principal
La fintech Clear Street retire sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis en raison de la volatilité du marché
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 23:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 6) par Ateev Bhandari

Le courtier Clear Street a retiré jeudi son projet d'introduction en bourse aux États-Unis, une semaine après l'avoir reporté, alors que les inquiétudes accrues concernant les perturbations liées à l'IA se sont propagées au marché des nouvelles introductions en bourse.

Plusieurs entreprises ont réduit la taille de leur offre ou reporté leur introduction en bourse aux États-Unis en raison de la volatilité du marché, de l'examen des valorisations et de la faiblesse des performances de leurs pairs.

La semaine dernière, Clear Street a réduit son objectif de levée de fonds et sa fourchette de prix ciblées, alors que les sociétés de courtage de Wall Street ont été entraînées dans un vaste mouvement de liquidation par crainte que l'IA ne bouleverse leurs modèles d'entreprise.

si la demande n'était pas au rendez-vous, même avec une forte décote, faire passer une opération mal accueillie aurait risqué d'être stigmatisé comme une introduction en bourse "ratée"", a déclaré Kat Liu, vice-présidente de la société de recherche sur les introductions en bourse IPOX.

La fintech brésilienne Agibank a également réduit la taille de son émission de plus de 50 % la semaine dernière et se négocie actuellement en dessous de son prix d'introduction en bourse.

"Compte tenu de la faiblesse générale de la fintech, même si Clear Street n'est pas un logiciel axé sur l'IA ou à forte croissance, il a tout de même été pénalisé par la mauvaise humeur du secteur", a ajouté Mme Liu.

Liftoff Mobile BX.N , soutenu par Blackstone, qui a également reporté ses plans d'introduction en bourse au début du mois, a redéposé pour une cotation aux États-Unis mardi, quelques heures seulement après avoir retiré un plan antérieur.

La nature capricieuse des manœuvres d'introduction en bourse souligne l'anxiété qui règne sur les marchés de capitaux.

Fondée en 2018, Clear Street a démarré en tant que plateforme de courtage de premier ordre et s'est depuis étendue à d'autres activités, y compris la banque d'investissement.

Le retrait de son plan de cotation reflète les nouveaux défis auxquels sont confrontées les entreprises qui cherchent à exploiter les marchés publics, après que la politique commerciale des États-Unis et les blocages partisans ont causé des problèmes l'année dernière dans le retour tant attendu des introductions en bourse.

