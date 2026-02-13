La fintech Clear Street reporte son introduction en bourse aux États-Unis, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations et des détails tout au long du texte)

Le courtier Clear Street a reporté son introduction en bourse aux Etats-Unis, a rapporté Bloomberg News jeudi, marquant le deuxième report d'introduction en bourse en une semaine, alors que le marché des introductions en bourse est confronté à un nouvel accès de volatilité.

Clear Street n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La société a considérablement réduit le montant de son introduction en bourse plus tôt dans la journée de jeudi, la volatilité des marchés obligeant les investisseurs à garder une position mesurée face à des objectifs de valorisation élevés.

Elle avait initialement prévu de lever jusqu'à 1,05 milliard de dollars dans le cadre d'une offre qui, au sommet de sa fourchette, l'aurait valorisée à 11,8 milliards de dollars .

Les craintes de perturbation liées aux offres centrées sur l'IA ont alimenté les ventes massives généralisées sur le marché, les actions des sociétés de courtage de Wall Street ayant été touchées mardi ( ) à la suite d'un carnage ( ) dû à la vente massive d'actions de logiciels et de technologies de l'information plus tôt dans le mois.

L'annonce de Clear Street fait suite à des mouvements similaires ailleurs, Liftoff Mobile, soutenu par Blackstone, ayant reporté son projet d'introduction en bourse aux États-Unis au milieu d'un effondrement du secteur des logiciels au début du mois.

La fintech brésilienne Agibank AGBK.N a également réduit son offre juste un jour avant ses débuts, suite à la faiblesse des transactions de son rival PicPay PICS.O .

Le report des projets de la société de courtage, qui sortait d'une année record, pourrait inciter plusieurs conseils d'administration à se poser des questions sur une éventuelle introduction en bourse cette année.

La société prévoit des revenus nets compris entre 1,04 et 1,06 milliard de dollars en 2025, contre 463,6 millions de dollars l'année précédente.

Fondée en 2018, Clear Street a démarré en tant que plateforme de courtage de premier ordre et s'est depuis étendue à d'autres activités, notamment la banque d'investissement.

Elle visait à faire ses débuts sur le Nasdaq vendredi.