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La Finlande va acquérir des bombes planantes américaines pour ses F-35, selon le ministère
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 08:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Finlande va acquérir des bombes planantes GBU-53 SDB II auprès des États-Unis pour ses avions de chasse F-35, a annoncé jeudi le ministère de la Défense de ce pays nordique dans un communiqué.

Cet achat apporte une nouvelle capacité air-sol à la flotte de F-35 de la Finlande, membre de l'Otan, et vient compléter son acquisition, d'un montant de 9,4 milliards de dollars, de 64 avions F-35 auprès de Lockheed Martin.

* La GBU-53 SDB II est une bombe planante à guidage de précision capable de frapper des cibles mobiles à moyenne portée dans des conditions météorologiques défavorables, a précisé le ministère de la Défense dans un communiqué.

* Sa petite taille permet à un seul F-35 d’emporter simultanément plusieurs munitions SDB II.

* Ces bombes seront fabriquées par Raytheon, une filiale du groupe américain de défense RTX RTX.N .

* Le contrat couvre les pièces de rechange, la documentation, le transport, la formation, les réparations et les services d’assistance.

* Le ministre de la Défense, Antti Hakkanen, a déclaré que cet achat représentait une nouvelle capacité qui renforce les défenses de la Finlande "dans des conditions difficiles".

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