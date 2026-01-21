La Financière Truist perd du terrain après que les résultats du quatrième trimestre ont été inférieurs aux estimations

21 janvier - ** Les actions de la banque américaine Truist Financial TFC.N ont baissé de 4,8% à 46,75 $ avant le marché après que les résultats du quatrième trimestre ont été inférieurs aux estimations.

** TFC affiche un revenu net de 1,35 milliard de dollars au quatrième trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,40 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Les revenus du quatrième trimestre s'élèvent à 5,25 milliards de dollars et sont inférieurs aux estimations de 5,32 milliards de dollars.

** Les revenus de commissions ont légèrement baissé par rapport au trimestre précédent, tandis que les dépenses ont augmenté en raison des frais juridiques et des indemnités de licenciement, ce qui a compensé la croissance modeste

** À la dernière clôture, la TFC était en hausse de 3,1 % sur l'année écoulée.