La Financière Sun Life recule après la publication de ses résultats du troisième trimestre

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5 novembre - ** L'action de Sun Life Financial SLF.TO recule de 8,3% à 104,96 dollars canadiens

** Mercredi, après la clôture des marchés, la société a annoncé un résultat net de 785 millions de dollars canadiens au troisième trimestre (soit 561,36 millions de dollars) ou 1,4 dollar canadien par action, contre 1,1 milliard de dollars canadiens ou 1,97 dollar canadien par action en glissement annuel

** Le bénéfice net déclaré en Asie a chuté de 66% à 123 millions de dollars canadiens, tandis que les flux bruts de Sun Life Asset Management ont diminué de 7,7 milliards de dollars canadiens, soit 18%, par rapport à l'année précédente

** Les analystes de la Banque nationale du Canada estiment que ces résultats seront probablement éclipsés par l’apparition d’une évolution défavorable des sinistres liés à l’invalidité collective dans le segment américain et par un nouveau trimestre de flux de fonds inférieurs aux attentes chez MFS

** Sur 15 analystes, six attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, huit “conserver” et un “vendre”; leur objectif de cours médian s'établit à 116 dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de la hausse enregistrée lors de la séance, le titre affiche une progression de 23% depuis le début de l'année

(1 $ = 1,3984 dollars canadiens)