La Financière de l' Echiquier va aider à la formation de conseillers financiers en Espagne

(NEWSManagers.com) - La société de gestion française La Financière de l'Echiquier et EFPA España, branche espagnole de l'association européenne des conseillers en investissement et de gestion de patrimoine EFPA, vont collaborer sur la formation de professionnels du secteur en Espagne. Cela se fera au travers de cours, de séminaires ou encore de conférences sur la gestion de portefeuille. L'EFPA collabore avec 84 entités, dont des banques et des sociétés de gestion internationales.