La Financière de l'Echiquier renforce sa gestion privée

Nommé responsable relations partenaires d'Echiquier Gestion Privée en septembre 2024, Adrien Bignon est titulaire d'un Master en Entrepreneuriat de l'ESDES Lyon Business School et d'un Master II Finance de l'IAE Paris - Sorbonne.

Adrien Bignon bénéficie de 6 années d'expérience en tant que gérant privé au sein de LFDE. Il était auparavant banquier privé chez LCL Banque Privée et conseiller en gestion de patrimoine chez Verney Conseil.

(AOF) - La Financière de l’Échiquier (LFDE) annonce la nomination d'Adrien Bignon en qualité de responsable relations partenaires d’Echiquier Gestion Privée. LFDE annonce également la nomination de Joeffrey Delarue, ingénieur patrimonial, aux côtés de Thibault Cassagne, responsable ingénierie patrimoniale. Ces nominations renforcent l’expertise et l’offre de LFDE dédiée à sa clientèle particulière.

