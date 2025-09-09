 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Financière de l’Échiquier présente une solution de performance absolue
information fournie par AOF 09/09/2025 à 15:35

(AOF) - La Financière de l’Échiquier (LFDE) propose un fonds de performance absolue : Echiquier Absolute Return Credit, fonds nourricier du fonds maître LBP AM ISR Absolute Return Credit. Le gestionnaire d’actifs précise que cette stratégie opère sur l’ensemble du spectre obligataire. Elle mobilise une large palette d’instruments : obligations de crédit de haute qualité de crédit (investment grade), à haut rendement (high yield), taux variables, contrats à terme ou options.

" Avec plus de 150 titres en portefeuille, le fonds maître est un fonds axé sur la diversification," souligne LFDE.

Le fonds nourricier vise une performance de €stR plus 2,30% pour la part G du fonds nourricier, et €stR plus 1,70% pour la part A.

