La Financière de l'Echiquier investit le marché indien
information fournie par AOF 09/10/2025 à 13:33

(AOF) - La Financière de l’Échiquier (LFDE) étoffe sa gamme actions asiatiques et annonce le lancement d’Echiquier India, son quatrième fonds dédié à l’Asie, qui s'appuie sur un portefeuille concentré, composé de 30 à 40 valeurs. "Le continent asiatique s’impose progressivement comme l’un des moteurs majeurs de la croissance globale. Sa contribution au PIB mondial, qui atteint déjà 30%, devrait ainsi dépasser 50% d’ici 2030", soutient LFDE dans un communiqué.

"L'Asie est aujourd'hui la région la plus dynamique du monde. L'extension de notre gamme actions asiatiques va permettre de capter de nouvelles opportunités sur un terrain de stock picking passionnant au fort potentiel. Avec Echiquier India, géré par une équipe experte des marchés asiatiques, LFDE propose désormais à ses clients et partenaires une expertise encore rare sur le marché", commente Olivier de Berranger, directeur général de La Financière de l'Échiquier.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

