La Financière de l'Echiquier de nouveau sacrée pour l'Alpha League Table 2021

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur de données Six vient de dévoiler en exclusivité pour NewsManagers son classement 2021 de l' Alpha League Table qui récompense les meilleures sociétés de gestion pour la capacité de leur gestion " Actions " à générer de l' alpha. Le classement est élaboré à partir du Style Analytics EuroPerformance (mesure de la performance corrigée du risque (alpha), une prise en compte des risques extrêmes et de la persistance de la surperformance) sur les performances 2020.

Comme les deux années précédentes, La Financière de l'Echiquier (LFDE) arrive en tête avec un alpha moyen de 2,68%, le plus élevé du classement et avec la 2e meilleure fréquence (51%). La société de gestion, dont 10 fonds sont ici au palmarès, avait ravi la première fois la tête du classement à Comgest, longtemps habitué au premier rang. Ce dernier maintient toutefois sa régularité en étant deuxième avec un alpha moyen de 1,92%. Il est systématiquement dans le Top 3 depuis 10 ans, rappelle l'étude et il améliore sa fréquence d'alpha chaque année depuis trois ans.

Puis vient Ecofi Gestion avec un alpha moyen de 2,37%, supérieur certes à celui de Comgest mais dont la fréquence est inférieure (35% contre 64% pour Comgest) expliquant sa troisième place. La société de gestion d' actifs du Crédit Coopératif fait une entrée remarquable dans le Top 10, directement sur le podium. " Ecofi Investissements se distingue avec une amélioration exceptionnelle aussi bien de sa fréquence que de son alpha moyen" , explique Six, précisant que le nombre de fonds gagnants est passé de 5 à 7.

Les 28 sociétés de gestion figurant au palmarès (pour un total de 299 gestionnaires ayant une gamme de fonds actions en France) présentent un alpha moyen en légère baisse de 10bps pour se fixer à 1,33%. La fréquence résiste mieux en gagnant 57bps pour s' établir à 25,79%.

Dans cette édition, les maisons de gestion ressortent avec 209 fonds gagnants, contre 211 fonds gagnants l' an passé. La tendance est donc à la stabilisation malgré les nombreuses incertitudes traversées en 2020, indique Six. Les fonds sélectionnés représentent sensiblement la même répartition en terme de zone géographique que l' an dernier. Les actions européennes dominent toujours le classement.

Les fonds ayant obtenu les plus importants alpha moyens de l' année sont des fonds de niche comme le fonds BNPP China Equity qui caracole en tête avec 7,46% d' alpha moyen suivi de deux fonds sectoriels, Echiquier Luxury, 4,93% et R-CO Thematic Silver Plus, 4,39%.

Le classement est plus équilibré cette année. Habituellement dominé par les gestionnaires indépendants avec 14 représentants, seuls 4 d' entre eux se placent dans le Top 10 tandis que les filiales d' assureurs font jeu égal avec 4 lauréats sur 6 sociétés classées. Et enfin, les filiales de banques ont 8 représentants dont 2 dans les lauréats.

Six précise par ailleurs que le classement est renouvelé cette année avec cinq entrants dont une filiale de banque, Société Générale Gestion (27ème) qui fait son retour dans le classement. Quatre gestionnaires d' actifs intègrent le palmarès: Amundi (28ème), CPR Asset Management (26ème). et l' entrée de Cholet Dupont Asset Management (23ème) et celle plus remarquée de Tocqueville Finance (17ème). Par ailleurs, 4 sociétés sortent du palmarès, dont une filiale d' assureur, 1 asset manager et 2 filiales de banque.