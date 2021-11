La Financière Arbevel accueille l'ex-directeur du développement de Sanso IS

(NEWSManagers.com) - Le directeur du développement commercial de Sanso IS, François L'Hénoret, vient de rejoindre la Financière Arbevel. Il sera chargé de la stratégie marketing et de la communication.

François L'Hénoret a précédemment œuvré au développement commercial chez Janus Henderson Investors (2015-2018), Rothschild & Co AM Europe (2012-2015), Tocqueville Finance (2011-2012), Axa IM (2010-2011), et Oddo (2006-2010).