Nous avouons entretenir un “biais” stratégique en faveur du marché américain et les 15 dernières années nous donnent raison. Depuis la fin de la crise financière de 2007-2008, l'Europe n'a surperformé que durant 27 mois, soit un peu plus de deux ans. La surperformance structurelle des États-Unis par rapport à l'Europe s'explique principalement par une dynamique des bénéfices par action plus robuste outre-Atlantique.

Qu'en est-il des derniers mois ? Depuis le début de l'année, l'EuroStoxx 50 a légèrement surperformé le S&P500 et la performance du marché européen par rapport au marché américain a été relativement bonne, malgré un mix sectoriel plutôt défavorable. Cette situation annonce-t-elle la fin du rêve américain ? Nous ne pensons pas, mais elle pointe vers la nécessité de reconsidérer l'Europe... au moins d'un point de vue tactique.

CERTAINS CHEMINS MÈNENT À L'EUROPE

Amélioration de l'activité économique et davantage de surprises positives pour l'Europe que pour les États-Unis

Nous prévoyons une reprise de la croissance accompagnant les surprises économiques désormais positives dans la zone euro. Contrairement aux États-Unis, l'Indice de surprises économiques pour la zone euro suit une trajectoire ascendante depuis novembre 2023, avec des

niveaux suggérant que les publications économiques ont constamment surpassé les attentes. Entre-temps, nous voyons l'Europe profiter d'une reprise des indices PMI et, en particulier, d'un redressement du cycle industriel. À cet égard, l'indice composite des directeurs d'achat (PMI) pour la zone euro a récemment augmenté de 49,2 à 50,3, passant ainsi en territoire expansionniste.

La BCE n'attendra pas la FED pour amorcer un assouplissement monétaire

La tendance désinflationniste se poursuit, et les attentes du marché indiquent que la BCE abaissera ses taux plus tôt que la FED. Après avoir initié son cycle de resserrement à la mi-2022, la BCE se tient désormais prête à dérouler sa politique accommodante et ce, dès la réunion du mois de juin. Nous prévoyons trois baisses de taux par la BCE en 2024 (chacune de 25 points de base).

Il est intéressant de noter que ce mouvement d'assouplissement devrait précéder des actions similaires de la Réserve fédérale américaine. La possibilité d'une baisse des taux en juin par les homologues américains, en particulier après des données plus solides que prévu sur l'emploi (303 000 emplois non agricoles créés en avril contre 214 000 attendus) et des chiffres décevants sur l'inflation, est désormais remise en question par les marchés. Historiquement, les actions ont réagi positivement aux baisses de taux, en particulier lorsqu'aucune récession n'est imminente. Nous pensons que les actions européennes devraient bénéficier de cette politique monétaire favorable.

