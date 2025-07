La fin de séance en Europe marquée par des rumeurs de limogeage de Jerome Powell

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé sur fond de rumeurs de limogeage du président de la Fed par Donald Trump. L'indice CAC 40 a cédé 0,57% à 7722,09 points et l'EuroStoxx50 a perdu 0,76% à 5313,71 points. Londres et Francfort ont en revanche très légèrement progressé. À Wall Street, les principaux indices reculent : le Dow Jones perd 0,20% à 4 937 points.

Selon des informations de CBS et Bloomberg dévoilées en fin de journée, Donald Trump aurait demandé mardi à un groupe de républicains de la Chambre des représentants s'il devait limoger le président de la Fed, Jerome Powell, et les personnes présentes auraient exprimé leur approbation. Le président américain devrait bientôt limoger Jerome Powell, a déclaré un responsable de la Maison-Blanche à Bloomberg. L'agence de presse ajoute que Donald Trump n'a pas pris de décision définitive et pourrait changer d'avis.

Plus tôt dans la journée, les investisseurs ont pris connaissance d'une bonne nouvelle sur le front de l'inflation : les prix à la production américains sont ressortis sous les attentes. Ils ont progressé de 2,3% en juin en rythme annuel, alors qu'ils étaient attendus en hausse de 2,5%, après une hausse de 2,7% en mai. En rythme mensuel, ils sont stables, sachant qu'ils étaient anticipés en progression de 0,2%, après un gain de 0,3% en mai.

Les négociations commerciales entre les États-Unis et l'Europe sont pour l'instant reléguées au second plan par les résultats d'entreprises.

Ceux-ci ont été dominés par l'avertissement sur résultats de Renault - qui avait jusqu'à présent bien résisté aux difficultés du marché automobile - et qui a jeté un froid sur le secteur en Europe.

Autre déception de taille, ASML a averti sur sa croissance en 2026 en raison des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques croissantes. Le secteur des semi-conducteurs a été sous pression en Europe aujourd'hui.

Aux États-Unis, le courtage actions et la banque d'investissement continuent d'être les vedettes des résultats des banques, notamment pour Goldman Sachs et Bank of America.