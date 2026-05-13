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La filiale indienne de Pfizer recule en raison d'une baisse de ses bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 08:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Les actions de Pfizer Ltd PFIZ.NS chutent de 2,26%

** Le titre a légèrement réduit ses pertes pour clôturer en baisse de 1,73% à 4.659,20 roupies

** La filiale indienne de Pfizer Inc PFE.N a annoncé une baisse d'environ 40% de son bénéfice trimestriel; son chiffre d'affaires a augmenté d'environ 6,3% en glissement annuel

** Les dépenses totales ont bondi d'environ 7% en glissement annuel

** PFIZ est noté "acheter" en moyenne par cinq analystes, avec un objectif de cours médian de 6.030 roupies — données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a reculé de 5,25%

(1 $ = 95,6550 roupies indiennes)

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