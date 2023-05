- Altarea Investment Managers, dont L’Agefi avait révélé la création début janvier, a été agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l’Autorité des marchés financiers le 13 avril.La filiale de gestion d’actifs immobiliers de la foncière fondée par Alain Taravella est présidée par Baptiste Borezée, directeur général délégué, en charge de la stratégie, des fusions-acquisitions et du pôle solutions et services d’Altarea depuis juin 2022. A lire aussi: Altarea pousse ses pions dans la gestion d’actifs Dans les documents consultés par L’Agefi en janvier, Grégoire de Courson, directeur de la gestion d’actifs au sein de l’activité d’investissement en immobilier d’entreprise d’Altarea, et Isabelle Guillou, directrice de la performance de la société, étaient cités comme directeurs généraux d’Altarea Investment Managers.

Adrien Paredes-Vanheule