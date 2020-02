Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La filiale de distribution de Renault cède 10 sites et son siège Reuters • 27/02/2020 à 12:49









LA FILIALE DE DISTRIBUTION DE RENAULT CÈDE 10 SITES ET SON SIÈGE PARIS (Reuters) - Renault Retail Group (RRG), filiale de distribution de Renault, a informé jeudi les syndicats de la cession de 10 établissements en France, ce qui concerne 1.600 salariés, et de la vente de son siège parisien, dont la centaine de salariés seront reclassés, rapporte Force ouvrière dans un communiqué. RRG se présente comme le deuxième groupe européen de distribution automobile avec un réseau de 225 sites et près de 12.000 employés. Renault, qui a annoncé le 14 février un plan drastique d'économies, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Ces annonces font écho aux mesures prises il y a plusieurs années par PSA. Pour faire face à la grave crise qu'il avait connue à partir de 2011, l'autre grand groupe automobile français avait engagé un vaste programme de cessions d'actifs, dont 500 millions d'euros d'actifs immobiliers, avec notamment la vente des murs de son siège parisien qu'il avait quitté quelques années après. (Gilles Guillaume et Sarah White, édité par Bertrand Boucey)

