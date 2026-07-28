La FIFA prévoit de céder des parts d'une filiale évaluée à 20 milliards de dollars chargée d'organiser la Coupe du monde, ce qui suscite la colère de l'UEFA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Envisagerait de céder des participations minoritaires sans pouvoir de contrôle pouvant aller jusqu'à 20 %

* La FIFA indique que ces fonds seraient investis dans le sport mondial

* La société Thrive Eternal de Joshua Kushner devrait être l'investisseur principal

* L'UEFA est à la tête des détracteurs de ce projet et affirme que "le football n'appartient pas à la FIFA"

(Reformulation et ajout de commentaires aux paragraphes 21 à 24 et 29) par Echo Wang et Rohith Nair

La FIFA a annoncé mardi son intention de créer une filiale de 20 milliards de dollars chargée de gérer la Coupe du monde et ses autres événements, et d’en proposer jusqu’à 20 % du capital à des investisseurs externes, une initiative qui a provoqué une réaction furieuse de l’UEFA, laquelle a accusé l’instance dirigeante du football mondial de mettre en vente "l’âme" de ce sport. Dans le cadre de ce projet, la FIFA créerait la société "FIFA Forward Enterprise" (FFE) afin de superviser les "opérations commerciales et événementielles". La FIFA, qui vient d’organiser une Coupe du monde à 48 équipes aux États-Unis, au Canada et au Mexique – la plus grande édition de l’histoire de la compétition –, conserverait le contrôle de cette entité, mais proposerait des participations minoritaires à des investisseurs privés afin de lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars. Une structure fondée par Joshua Kushner, le frère de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, devrait diriger le groupe d’investisseurs proposé, a indiqué la FIFA.

Cette proposition creuse le fossé entre la FIFA, basée en Suisse, et l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, l’Europe se positionnant comme la gardienne de ce sport tandis que la FIFA, organisation à but non lucratif, continue de se concentrer sur l’élargissement de l’accès à ce sport grâce à sa générosité financière.

La FIFA est l’une des organisations sportives les plus riches au monde, générant des milliards de dollars de recettes, provenant en grande partie des droits de diffusion, des parrainages et d’autres accords commerciaux liés à la Coupe du monde. Mais elle affirme que cette proposition permettra d’augmenter les fonds qu’elle alloue pour élargir l’accès à ce sport et renforcer la participation mondiale, l’intégralité des bénéfices nets devant être réinvestis dans le football.

"Le football est le sport le plus populaire au monde et un formidable moteur de développement humain et social", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un communiqué.

"Certains acteurs du football ont su transformer cette popularité en une valeur commerciale remarquable – et nous saluons ce succès et souhaitons qu’il se poursuive, car il profite à l’ensemble du football."

"Notre mission est de veiller à ce que le reste du football se développe en parallèle: la FIFA a pour raison d’être de soutenir un développement durable et inclusif aux quatre coins du monde." La FIFA a indiqué qu’elle conserverait le contrôle exclusif de la filiale ainsi que "l’autorité EXCLUSIVE" sur la gouvernance du football, les compétitions, le calendrier des matchs et toutes les décisions réglementaires et sportives.

CRITIQUES VIOLENTES DE LA PART DE L’UEFA ET D’AUTRES ACTEURS

Cette proposition a suscité de vives critiques de la part de l’UEFA, qui a déclaré qu’elle "franchissait une ligne que les instances dirigeantes du football ne devraient jamais franchir". " L’UEFA prend cette affaire extrêmement au sérieux", a-t-elle déclaré dans un communiqué. "Il en va de même pour chaque fédération nationale de football. Il en va de même pour toutes les parties prenantes: les ligues, les clubs, les joueurs, les supporters, les gouvernements et tous ceux qui se soucient de l’avenir de ce sport."

"L’âme et la gouvernance du football ne sont pas des actifs à négocier — surtout en l’absence totale de transparence quant à ceux qui en tirent un avantage financier. Aucun d’entre nous n’est propriétaire du football. Il n’appartient pas à la FIFA de le vendre." Les relations entre l’UEFA et la FIFA se sont détériorées ces dernières années, et le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a refusé d’assister à la finale de la Coupe du monde , à la suite d’une série de désaccords concernant les procédures disciplinaires, la logistique arbitrale et le déroulement des matchs.

Un porte-parole de la FIFA a déclaré que la proposition serait bientôt présentée aux 211 fédérations membres et au Conseil de la FIFA, qui seraient les seuls à pouvoir prendre la décision finale en la matière. La FIFA a précisé que les fonds issus de cette levée de capitaux serviraient à mettre en place un programme facultatif permettant aux associations membres d’accéder à un capital ponctuel pouvant atteindre 20 millions de dollars, destiné aux infrastructures, à la formation des entraîneurs, aux équipes nationales, aux compétitions, au football de base et au football féminin. Ce montant passerait à 24 millions de dollars d’ici le cycle 2035-2038.

Infantino, qui brigue un nouveau mandat à la tête de la FIFA l’année prochaine, a déclaré que chaque association membre devrait avoir la possibilité de solliciter une part équitable des fonds disponibles afin de façonner son propre avenir.

"Il s’agit de la démocratisation du football à l’échelle mondiale", a-t-il déclaré. Le nouveau Premier ministre britannique, Andy Burnham , s’est joint aux détracteurs de ce projet, affirmant sur les réseaux sociaux que ce sport n’appartient pas aux investisseurs.

"La Coupe du monde n’est pas un produit. C’est la plus grande compétition sportive au monde, et elle n’a jamais appartenu à personne pour être vendue", a écrit M. Burnham sur X. "Vous pouvez présenter cet accord comme vous le souhaitez. Mais dès que vous en aurez vendu une partie, vous vous serez trahi."

Richard Sheehan, professeur de finance à l’université de Notre Dame qui étudie l’économie du sport, a qualifié cette proposition de "coup de poing pour l’argent" de la part des dirigeants actuels de la FIFA.

"Du point de vue d’une organisation à but non lucratif, censée en théorie lever des fonds pour rendre le football accessible à tous, cette initiative est une farce", a déclaré M. Sheehan.

INVESTISSEURS EXTERNES La FIFA travaille avec des banquiers de JPMorgan pour attirer des investisseurs externes, a-t-elle indiqué, ajoutant que l’ancien directeur général de Liberty Media, Greg Maffei, intervenait en tant que conseiller commercial. Thrive Eternal, une nouvelle stratégie d’investissement lancée par la société de capital-risque Thrive Capital et fondée par Joshua Kushner, devrait prendre la tête du groupe d’investisseurs.

Véhicule d’investissement permanent axé sur un petit nombre d’investissements à long terme dans des franchises et des institutions culturelles, Thrive Eternal a pris cette année une participation minoritaire dans les Giants de San Francisco, équipe de la Ligue majeure de baseball. L’ancien directeur général de Walt Disney DIS.N , Bob Iger, occupe le poste de conseiller. Jared Kushner ne fait pas partie des investisseurs potentiels, a indiqué une source. JP Morgan et Joshua Kushner ont refusé de commenter. M. Maffei n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

"Les investisseurs extérieurs ne détiendront qu’une participation minoritaire dans FFE et ne joueront aucun rôle opérationnel", a déclaré la FIFA. "De même, ils investissent dans une filiale de la FIFA, et non dans la FIFA elle-même. Pour la FIFA, rien ne change."