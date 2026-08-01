La FIFA aurait abandonné son projet de cession de la Coupe du monde, d'une valeur de 20 milliards de dollars, selon le New York Post

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Le projet de la FIFA de céder une partie de son empire commercial à des investisseurs extérieurs a échoué à la suite d’une révolte ouverte des responsables du football du monde entier et d’une fracture majeure au sein de la haute direction de la FIFA, a rapporté vendredi le New York Post.

L'opération, dans le cadre de laquelle la FIFA comptait lever jusqu'à 4,2 milliards de dollars en cédant une participation d'environ 20 % dans le groupe, valorisant ainsi la nouvelle entité à 20 milliards de dollars, n'est plus d'actualité, précise l'article, citant quatre sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. La FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette proposition, rendue publique mardi, s’est heurtée à une opposition immédiate menée par l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, qui a accusé la FIFA de mettre en vente “l’âme” de ce sport.

Jeudi, les 55 nations membres de l’UEFA ont voté à l’unanimité en faveur du boycott de tous les tournois de la FIFA, moins de deux semaines après que l’équipe masculine espagnole a été sacrée championne du monde.

Carlos Cordeiro , conseiller principal du président de la FIFA Gianni Infantino, a démissionné vendredi en signe de protestation contre ce projet, et le directeur des opérations de la FIFA, Kevin Lamour, a déclaré que le personnel s’était senti “trompé” par Infantino, qualifiant la proposition de “projet d’un seul homme”.

La FIFA a proposé de créer une filiale de 20 milliards de dollars , baptisée “FIFA Forward Enterprise” (FFE), chargée d’organiser la Coupe du monde et ses autres événements, mais l’organisation à but non lucratif a insisté sur le fait que “personne ne vend le football” et que l’accord avait été mal interprété par la presse.

Thrive Eternal, un fonds géré par Thrive Capital, fondé par Joshua Kushner, devait être à la tête du groupe d’investisseurs proposé, a indiqué la FIFA. Joshua est le frère de Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump.

Infantino a déclaré dans une lettre adressée à toutes les fédérations membres qu’elles recevraient chacune 40 millions de dollars si elles acceptaient la proposition de la FIFA avant le 19 septembre.

La FIFA a précisé qu’elle ne mettrait pas ce plan à exécution sans le soutien de la majorité de ses associations membres.