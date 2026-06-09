La fièvre suscitée par l'introduction en bourse de SpaceX déclenche une ruée vers les titres liés à l'entreprise en Asie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La société spatiale de Musk vise une valorisation de 1.750 milliards de dollars

* Les investisseurs particuliers asiatiques se ruent pour prendre des positions

* Les traders recherchent des titres liés à SpaceX et des entreprises de sa chaîne d'approvisionnement

* SpaceX devrait faire son entrée au Nasdaq le 12 juin

par Gregor Stuart Hunter, Summer Zhen et Samuel Shen

L'introduction en bourse de SpaceX

SPCX.O , évaluée à 75 milliards de dollars , suscite un engouement chez les investisseurs asiatiques pour les ETF et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement liés à la société de fusées d'Elon Musk, qui devraient bénéficier de cette opération phare.

Les actions des entreprises du monde entier liées aux satellites et à l'aérospatiale ont bondi , car tout, des fabricants de composants Starlink aux ETF détenant des actions privées de SpaceX, suscite une forte demande.

Les investisseurs particuliers devraient se voir attribuer une part plus importante que d'habitude de cette introduction en bourse de grande envergure, SpaceX envisageant d'allouer jusqu'à 30 % aux investisseurs individuels tout en visant une valorisation d'environ 1.750 milliards de dollars. Le prix final de l'introduction en bourse devrait être fixé le 11 juin, et la cotation au Nasdaq débutera le lendemain.

Cependant, en raison des restrictions imposées dans certaines régions d'Asie concernant l'accès des investisseurs particuliers à l'introduction en bourse, les traders se tournent vers des fournisseurs régionaux pour profiter de la hausse tirée par SpaceX.

Hu Xiaobin, un investisseur particulier de la province d'Anhui, a effectué des opérations spéculatives en Chine au cours des deux derniers mois, en achetant des actions de Sunway Communication 300136.SZ , un fournisseur de terminaux terrestres Starlink, et de Western Superconducting Technologies

688122.SS , un fournisseur de métaux spéciaux pour fusées.

« J'ai moi-même déniché des sociétés connexes cotées en A-shares et j'ai gagné pas mal d'argent », a-t-il déclaré, qualifiant cela de « spéculation sur la valeur ». Hu, grand admirateur de Musk, s'est désengagé de ces deux titres avant l'introduction en bourse de SpaceX.

Les actions cotées à Shenzhen de Lens Technology

300433.SZ , un fournisseur d’Apple AAPL.O et de Tesla, ont bondi de près de 50 % pour atteindre des sommets historiques cette année après que la société a désigné l’espace commercial comme un nouveau moteur de croissance.

L'enthousiasme des investisseurs a été encore alimenté par un effet d'optique: la présidente de Lens, Zhou Qunfei, était assise entre le directeur général d'Apple, Tim Cook, et Musk lors d'un banquet organisé à Pékin en mai pour accueillir le président américain Donald Trump, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles la société pourrait renforcer ses liens commerciaux avec les entreprises de Musk.

« Pour les investisseurs particuliers locaux, il sera extrêmement difficile d’obtenir une part directe du livre d’offres », a déclaré Jeffrey Chan, directeur chez Central Asset Management à Hong Kong, ajoutant que SpaceX est probablement un actif incontournable pour les fonds de croissance mondiaux.

Le site web de SpaceX et les documents de marketing relatifs à l'introduction en bourse n'étaient pas accessibles à Hong Kong et en Chine continentale, comme l'a révélé une enquête de Reuters la semaine dernière, tandis que Bloomberg a rapporté que les souscripteurs de la société spatiale avaient interdit aux investisseurs de Chine et de Hong Kong de participer à l'introduction en bourse.

LES ACTIONS DU SECTEUR SPATIAL PRENNENT LE DÉPART

Les actions de plusieurs sociétés européennes , notamment l'opérateur de satellites français Eutelsat ETL.PA , le fabricant allemand de satellites OHB OHBG.DE et la société luxembourgeoise SES SESFg.LU , ont enregistré des gains à deux chiffres cette année.

On a également assisté à une vague de cotations d'ETF sur le thème de l'espace .

Le Tema Space Innovators ETF NASA.N , qui détient une exposition privée de 6,49 % aux actions pré-IPO de SpaceX , a progressé de 29 % depuis son lancement en mars.

Le Tradr 2x Fly Long Daily ETF FLYT.N , un produit à effet de levier double misant sur Firefly Aerospace FLY.O , une entreprise spatiale non rentable qui a réalisé le premier alunissage commercial réussi l'année dernière, est un autre pari populaire mais volatil.

Pourtant, selon les stratèges, ce phénomène reste largement alimenté par les capitaux des particuliers, les investisseurs institutionnels ne montrant pour l'instant que peu d'intérêt.

« C'est une belle histoire si vous êtes trader, et vous voudriez en parler », a déclaré Nicholas Smith, stratège pour le Japon chez CLSA à Tokyo. « Mais je doute que les gens misent gros là-dessus. »

ZOOM SUR TAÏWAN

En Asie, les investisseurs considèrent Taïwan comme une porte d’entrée clé vers la chaîne d’approvisionnement de SpaceX.

L'île abrite les fabricants de composants pour satellites Chin-Poon Industrial 2355.TW , Wistron NeWeb 6285.TW et Universal Microwave Technology 3491.TWO , qui ont tous déclaré fournir des pièces à la société de fusées de Musk.

M. Chan, de Central Asset Management, a cité les sociétés taïwanaises Compeq 2313.TW , Tong Hsing Electronic 6271.TW et Kinpo 2312.TW , ainsi que la société japonaise Meiko Electronics 6787.T , comme quelques-uns des titres négociés en tant que substituts d'une exposition à SpaceX en Asie.

Nick Wilcox, directeur général des actions discrétionctionnaires chez Man Group, a déclaré que l'introduction en bourse injecterait des capitaux qui pourraient se répercuter sur les entreprises de la chaîne d'approvisionnement.

« Nous les verrons (SpaceX) nouer des partenariats plus étroits avec leurs fournisseurs afin de faciliter la prochaine phase d’investissements. Et de nombreuses entreprises asiatiques en tireront largement profit », a ajouté M. Wilcox.