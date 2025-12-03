La fermeture du gouvernement américain affecte les bénéfices de Delta à hauteur de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La fermeture du gouvernement a entraîné des réductions de vols imposées par la FAA, affectant les compagnies aériennes

*

La fermeture a entraîné une baisse de 5 à 10 % des réservations chez Delta, selon le directeur général Bastian

*

Le directeur général de Delta prévoit un mois de décembre et une fin d'année solides malgré la baisse des réservations

(Mise à jour avec les commentaires du directeur général, ajout d'actions, plus de détails tout au long de l'article) par Rajesh Kumar Singh et Anshuman Tripathy

Delta Air Lines DAL.N a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à un impact d'environ 200 millions de dollars sur son bénéfice avant impôts du quatrième trimestre en raison de la fermeture du gouvernement américain qui s'est terminée le mois dernier.

L'impact se traduit par environ 25 cents par action, a déclaré la société. En octobre, le transporteur basé à Atlanta avait prévu un bénéfice ajusté de 1,60 à 1,90 dollar par action pour le trimestre se terminant en décembre.

La fermeture du gouvernement, qui a duré 43 jours, a affecté les opérations de vol et a contraint des milliers de contrôleurs aériens et d'autres membres du personnel à travailler sans salaire. L'administration fédérale de l'aviation a également ordonné la réduction des vols dans 40 grands aéroports en raison d'une pénurie de contrôleurs aériens.

La plus longue fermeture du gouvernement fédéral a perturbé des dizaines de milliers de vols et réduit la demande de voyages. Combinées aux perturbations météorologiques, ces turbulences ont incité certains analystes de Wall Street à réduire de 30 % les estimations de bénéfices des transporteurs américains pour le quatrième trimestre.

Delta a toutefois déclaré que la croissance des réservations était revenue aux attentes initiales après la fin de la fermeture, que la demande restait saine pour le reste du trimestre et que les tendances étaient fortes jusqu'au début de l'année 2026.

Le directeur général Ed Bastian a déclaré lors d'une conférence de Morgan Stanley que la compagnie aérienne avait enregistré une baisse de 5 à 10 % des réservations immédiatement après la réduction des vols imposée par la FAA, mais il a ajouté que l'impact avait été de courte durée. "Nous nous attendons à un bon mois de décembre et à une bonne fin d'année", a déclaré M. Bastian. "Je pense donc que nous sommes sortis d'affaire"

Les actions de Delta étaient en hausse d'environ 3 % dans les échanges de l'après-midi.

Mardi, JetBlue JBLU.O a également déclaré que la demande au cours du quatrième trimestre est restée saine, avec des réservations conformes aux attentes, à l'exception d'une brève période pendant les réductions de vols ordonnées par la FAA.

Le transporteur basé à New York a déclaré que ses opérations ont également été affectées par l'ouragan Melissa en Jamaïque, qui, avec les annulations liées aux fermetures, a réduit sa capacité au quatrième trimestre et a augmenté les coûts d'exploitation hors carburant.