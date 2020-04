La Federal Reserve de New York choisit Pimco et State Street

(NEWSManagers.com) -

La Federal Reserve de New York a annoncé vendredi avoir choisi Pimco et State Street pour gérer ses achats de titres commerciaux, son Commercial Paper Funding Facility (CPFF). Pimco agira en tant que gestionnaire d' actifs de la facilité de financement des papiers commerciaux, tandis que State Street a été choisi comme conservateur et administrateur comptable du programme.