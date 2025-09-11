 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
"La Fed va donc pouvoir reprendre son cycle de baisse de taux sereinement" (CPR AM)
information fournie par AOF 11/09/2025 à 16:46

(AOF) - "Ce rapport sur les prix montre une nouvelle fois que les droits de douane n'ont pour le moment eu qu'un effet très limité sur l'inflation américaine", pointe Bastien Drut de CPR AM. Le responsable de la stratégie et des études économiques ajoute que "la grande prudence affichée par Jerome Powell cette année sur le sujet paraît désormais dépassée par la dégradation du marché du travail, qui est, elle, très nette". "La Fed va donc pouvoir reprendre son cycle de baisse de taux sereinement", résume-t-il.

L'inflation totale et l'inflation sous-jacente sortent tous les deux en ligne avec les attentes pour août, à respectivement 2,9% et 3,1%. La variation 6 mois annualisée du core CPI remonte très légèrement, à 2,7%, soit l'un des plus bas niveaux de ces 4 dernières années.

Banques centrales
