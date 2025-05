"La Fed se trouve dans une position délicate" (Vontobel)

(AOF) - "La Réserve fédérale se trouve actuellement dans une position délicate, en raison de l'agenda tarifaire du président Trump, qui exerce à la fois une pression négative sur la croissance et une pression haussière sur l'inflation", affirme George Curtis, gérant de portefeuille chez TwentyFour Asset Management, boutique Vontobel, en amont de la réunion de la Fed qui se tiendra demain. Le gérant estime que, étant donné que l'administration n'a pas encore déterminé à quel niveau les droits de douane se stabiliseront, la Fed est incitée à rester en retrait.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.