La Fed s'attend à baisser qu'une seule fois les taux malgré la hausse de l'énergie
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 20:14
La Réserve fédérale continue de prévoir une unique baisse de ses taux directeurs, malgré la hausse des prix de l'énergie liée au conflit avec l'Iran. Le graphique des "dot plots" indique un taux médian des fonds fédéraux de 3,4% à fin 2026, inchangé par rapport aux projections précédentes. Toutefois, la répartition des anticipations a évolué, avec un nombre croissant de membres du comité privilégiant désormais une seule baisse, contre deux auparavant. La décision de maintenir les taux entre 3,5% et 3,75% a été adoptée par 11 voix contre 1.
Cette inflexion reflète la persistance d'une inflation plus élevée que prévu. Les projections de la Fed tablent désormais sur une inflation PCE de 2,7% en 2026, contre 2,4% précédemment, tandis que l'inflation sous-jacente est également révisée à 2,7%. Dans le même temps, la croissance économique est légèrement relevée, avec un produit intérieur brut attendu en hausse de 2,4% cette année. Ces éléments incitent la banque centrale à adopter une approche plus prudente quant à l'assouplissement monétaire.
Les marchés financiers ont ajusté leurs anticipations en conséquence, ne prévoyant plus qu'une seule baisse de taux en 2026, avec la possibilité d'un statu quo prolongé. Cette situation pourrait compliquer la tâche de Kevin Warsh, désigné pour succéder à Jerome Powell, dans un contexte où les pressions politiques en faveur d'une baisse des taux restent fortes, sans qu'une orientation claire n'ait encore été définie.
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