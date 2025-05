"La Fed restera attentiste à court terme " (AllianzGI)

(AOF) - "La Fed devrait maintenir ses taux pour la troisième réunion consécutive, malgré la pression politique croissante en faveur d'une baisse", considère Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, en amont de la réunion de la Fed des 6 et 7 mai. Le gérant estime que la politique commerciale de l'administration Trump a mis la Fed dans une position difficile et a entraîné un degré élevé d'incertitude politique pour les marchés financiers, les ménages et les entreprises.

Pour Michael Krautzberger, "l'économie américaine devrait être confrontée à une combinaison d'affaiblissement de la croissance et de hausse de l'inflation, en contradiction avec le double mandat de la Fed, à savoir l'emploi maximum et la stabilité des prix".

Les récents commentaires du président de la Fed suggèrent que "la Fed restera attentiste à court terme alors qu'elle évalue l'impact des droits de douane sur l'activité économique, même si le président Trump a tenté de faire pression sur la Fed pour qu'elle réduise ses taux immédiatement".